Cedera Paha, Romelu Lukaku Berpotensi Naik Meja Operasi

Penyerang Napoli Romelu Lukaku(AFP/Isabella BONOTTO)

KLUB juara Serie A, Napoli, mengumumkan bahwa striker andalan mereka, Romelu Lukaku, mengalami cedera paha serius pada pertandingan persahabatan pramusim melawan Olympiacos, Kamis (14/8).

Cedera tersebut berpotensi membuat pemain internasional Belgia tersebut menjalani operasi dan absen dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan pernyataan resmi dari Napoli, Lukaku telah menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Pineta Grande, yang mengungkapkan adanya kerusakan tingkat tinggi (high-grade injury) pada otot rectus femoris di paha kiri.

"Lukaku telah memulai program rehabilitasi dan akan menjalani konsultasi bedah untuk mengevaluasi potensi operasi," ungkap Napoli di situs resmi klub Serie A itu, Senin (18/8).

Laporan dari Football Italia menyebutkan cedera tersebut dapat membuat Lukaku absen hingga November 2025, yang menjadi pukulan berat bagi Napoli, yang akan memulai perjuangan mempertahankan gelar Serie A melawan Sassuolo, Sabtu (23/8).

Sementara itu, The Straits Times melaporkan penyerang Belgia berusia 32 tahun ini, yang mencetak 14 gol dan 10 assist di Serie A musim lalu, kemungkinan besar akan melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia untuk timnas Belgia pada September, Oktober, dan November.

Menurut Yahoo Sports, Napoli kini tengah mencari penyerang pengganti sementara di bursa transfer, dengan nama-nama seperti Joshua Zirkzee, Jean-Philippe Mateta, Artem Dovbyk, dan Nikola Krstovic masuk dalam daftar incaran pelatih Antonio Conte.

Cedera ini juga memaksa Napoli untuk mempercepat rencana transfer mereka, yang sebelumnya telah mendatangkan Lorenzo Lucca dari Udinese sebagai opsi di lini depan.

Absennya Lukaku, yang menjadi pilar penting dalam keberhasilan Napoli meraih Scudetto musim lalu, menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Conte. (Ant/Z-1)