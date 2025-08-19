Cedera Paha, Romelu Lukaku Berpotensi Naik Meja Operasi

Headline
KLUB juara Serie A, Napoli, mengumumkan bahwa striker andalan mereka, Romelu Lukaku, mengalami cedera paha serius pada pertandingan persahabatan pramusim melawan Olympiacos, Kamis (14/8).
Cedera tersebut berpotensi membuat pemain internasional Belgia tersebut menjalani operasi dan absen dalam waktu yang cukup lama.
Berdasarkan pernyataan resmi dari Napoli, Lukaku telah menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Pineta Grande, yang mengungkapkan adanya kerusakan tingkat tinggi (high-grade injury) pada otot rectus femoris di paha kiri.
"Lukaku telah memulai program rehabilitasi dan akan menjalani konsultasi bedah untuk mengevaluasi potensi operasi," ungkap Napoli di situs resmi klub Serie A itu, Senin (18/8).
Laporan dari Football Italia menyebutkan cedera tersebut dapat membuat Lukaku absen hingga November 2025, yang menjadi pukulan berat bagi Napoli, yang akan memulai perjuangan mempertahankan gelar Serie A melawan Sassuolo, Sabtu (23/8).
Sementara itu, The Straits Times melaporkan penyerang Belgia berusia 32 tahun ini, yang mencetak 14 gol dan 10 assist di Serie A musim lalu, kemungkinan besar akan melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia untuk timnas Belgia pada September, Oktober, dan November.
Menurut Yahoo Sports, Napoli kini tengah mencari penyerang pengganti sementara di bursa transfer, dengan nama-nama seperti Joshua Zirkzee, Jean-Philippe Mateta, Artem Dovbyk, dan Nikola Krstovic masuk dalam daftar incaran pelatih Antonio Conte.
Cedera ini juga memaksa Napoli untuk mempercepat rencana transfer mereka, yang sebelumnya telah mendatangkan Lorenzo Lucca dari Udinese sebagai opsi di lini depan.
Absennya Lukaku, yang menjadi pilar penting dalam keberhasilan Napoli meraih Scudetto musim lalu, menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Conte. (Ant/Z-1)
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Leeds United dilaporkan mengeluarkan dana hingga 20 juta euro (Rp380 miliar) untuk memboyong Noah Okafor dari AC Milan.
Keputusan menolak tawaran dari AS Roma ini memperpanjang ketidakpastian mengenai masa depan Jadon Sancho di Manchester United.
Atalanta mengeluarkan biaya transfer sebesar 17 juta euro (sekitar Rp307 miliar) untuk Nicola Zalewski dari Inter Milan.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
NAPOLI mencatatkan kemenangan kelima secara beruntun untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen.
Manajer AS Roma, Claudio Ranieri, memuji rasa lapar dan determinasi timnya saat ia memulai tugas ketiganya sebagai pelatih dengan kekalahan tipis 1-0 di Serie A dari Napoli.
Napoli mencatatkan kemenangan saat menjamu AS Roma dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Bermain di hadapan penggemar sendiri, Napoli unggul tipis dengan skor 1-0.
Pelatih Belgia, Domenico Tedesco tidak menyertakan penyerang anyar Napoli Romelu Lukaku usai sang pemain meminta waktu lebih untuk istirahat di jeda internasional ini.
Kedatangan Romelu Lukaku ke Napoli untuk menggantikan posisi striker utama mereka Victor Osimhen, yang disebut-sebut akan hijrah ke Arab Saudi.
