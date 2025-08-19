Atalanta Boyong Nicola Zalewski dari Inter Milan

Pemain baru Atalanta Nicola Zalewski saat meneken kontrak bersama La Dea.(X @Atalanta_BC)

ATALANTA mengumumkan perekrutan wingback asal Polandia, Nicola Zalewski, dari sesama klub Serie A Inter Milan di bursa transfer musim panas ini.

Dalam pengumuman resmi, Atalanta menyambut hangat Zalewski dan berharap dia sukses bersama klub.

"Wingback berusia 23 tahun itu menyelesaikan kepindahan permanen dari Inter Milan. Selamat datang di Bergamo, Nicola!" ungkap Atalanta di laman daring resmi mereka, Selasa (19/8).

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Atalanta mengeluarkan biaya transfer sebesar 17 juta euro (sekitar Rp307 miliar) untuk Zalewski.

Transfer ini menjadi langkah strategis La Dea untuk memperkuat sektor sayap kiri jelang musim baru Serie A di bawah asuhan pelatih Ivan Juric.

Zalewski bergabung dengan Atalanta secara permanen setelah Inter Milan mempermanenkan statusnya dari AS Roma pada Juni 2025 dengan biaya 6,5 juta euro (Rp122 miliar).

Hanya dalam waktu dua bulan, Inter Milan berhasil meraup keuntungan lebih dari 10 juta euro dengan melepas Zalewski ke Atalanta.

Kesepakatan ini juga mencakup kontrak jangka panjang hingga 2030 untuk sang pemain, yang akan mengenakan nomor punggung 59 di Gewiss Stadium.

Zalewski adalah produk akademi AS Roma yang menunjukkan bakatnya sejak usia dini. Dia mencatatkan 95 penampilan di Serie A, 26 laga di Liga Europa, dan memenangkan Liga Konferensi bersama AS Roma pada Mei 2022.

Selain itu, dia memiliki pengalaman di Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, serta 29 caps dan 3 gol bersama timnas Polandia, termasuk tampil di Piala Dunia 2022 dan Euro 2024.

Selama masa pinjamannya di Inter Milan pada paruh kedua musim 2024/25, Zalewski memberikan assist krusial dalam hasil imbang 1-1 melawan AC Milan dan mencetak gol pertamanya untuk Nerazzurri dalam kemenangan tandang atas Torino.

Namun, dengan kedalaman skuad Inter di posisi sayap yang sudah diisi Federico Dimarco dan Carlos Augusto, peluang bermain reguler Zalewski terbatas, mendorong kepindahannya ke Atalanta.

Atalanta, yang kini dilatih Ivan Juric, melihat Zalewski sebagai pengganti ideal untuk Matteo Ruggeri, yang dijual ke Atletico Madrid pada Juni 2025.

Juric, yang pernah melatih Zalewski di Roma, yakin kecepatan, stamina, dan fleksibilitas sang pemain akan memperkaya taktiknya.

Zalewski diharapkan langsung diintegrasikan ke dalam skuad dan berpotensi tampil pada laga pembuka Serie A melawan Pisa, Senin (25/8) dini hari WIB.

Transfer ini dianggap menguntungkan semua pihak. Atalanta mendapatkan pemain muda berpengalaman untuk memperkuat lini sayap, sementara Inter Milan meraup keuntungan finansial signifikan.

Bagi Zalewski, kepindahan ini menawarkan kesempatan bermain reguler di klub yang dikenal dengan gaya sepak bola menyerang dan kompetitif di Serie A serta kompetisi Eropa.

Transfer ini menandai langkah penting Atalanta dalam memperkuat skuad jelang musim 2025/26. (Ant/Z-1)