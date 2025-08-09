Monaco vs Inter: Main dengan 10 Pemain, Nerazzuri tetap Bisa Menang

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Inter Milan menunjukkan mental juara saat menundukkan AS Monaco dalam laga persahabatan di Stadion Stade Louis II, Sabtu (9/8) dini hari WIB. Laga Monaco vs Inter berakhir dengan skor 1-0 meski tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama.
Inter sempat tertinggal cepat ketika laga baru berjalan dua menit. Maghnes Akliouche melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung Yann Sommer. Tim tuan rumah bahkan nyaris menambah keunggulan lewat peluang Denis Zakaria, namun tendangannya melenceng tipis.
Klub asal Serie A itu mencoba membalas melalui Nicolo Barella, tetapi sepakannya masih melambung. Situasi semakin sulit bagi Nerazzurri ketika Hakan Calhanoglu diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-36. Kondisi itu memaksa mereka bermain dengan 10 pemain.
Memasuki babak kedua, Monaco terus menekan dengan penguasaan bola mencapai 61% dan total 23 tembakan. Namun, Inter bermain efektif dan akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-60 lewat aksi solo Lautaro Martinez yang menembus pertahanan lawan sebelum menaklukkan Lukas Hradecky.
Kebangkitan Inter berlanjut di menit ke-80 saat Ange-Yoan Bonny mencetak gol kedua, membalikkan skor menjadi 2-1. Meski kekurangan pemain, Inter masih sempat menciptakan peluang tambahan, namun skor tak berubah hingga peluit akhir berbunyi.
Selanjutnya, Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim dengan menghadapi sesama klub Serie B Monza pada Rabu (13/8). Sementara, AS Monaco bersiap membuka Ligue 1 melawan Le Havre pada Minggu (17/8). (Ant/E-3)
Paul Pogba, gelandang asal Prancis, dilaporkan akan menjalani tes medis pada Sabtu (28/6). Tes medis itu merupakan bagian dari proses kepindahannya ke AS Monaco.
Setelah kontraknya diputus oleh Juventus pada November 2024, Pogba resmi menjadi agen bebas.
AS Monaco meraih kemenangan 2-0 atas Lyon di Stade Louis II, memastikan tempat di Liga Champions UEFA musim depan dan menyalip Marseille di posisi kedua Ligue 1.
AS Monaco dan RC Strasbourg Alsace harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol dalam laga krusial perebutan tiket kompetisi Eropa.
Takumi Minamino, yang didatangkan AS Monaco pada musim panas 2022 dari Liverpool, telah memainkan 89 pertandingan untuk klub Ligue 1 itu. Ia mengoleksi 16 gol dan mencatatkan 16 assist.
Ademila Lookman sebelumnya telah mengajukan permintaan transfer resmi kepada Atalanta untuk memuluskan kepindahannya ke Inter Milan.
Lookman menghapus seluruh konten yang menunjukkan keterkaitannya dengan Atalanta di media sosial.
Ademola Lookman, pemain timnas Nigeria berusia 27 tahun, menjadi target utama Inter Milan untuk memperkuat lini serang mereka menjelang musim 2025/2026.
Atalanta diyakini menginginkan total 50 juta euro atau sekira Rp946 miliar untuk melepas Ademola Lookman di bursa transfer musim panas ini.
Ademola Lookman telah menunjukkan performa gemilang bersama Atalanta, termasuk mencetak hattrick bersejarah dalam kemenangan final Liga Europa 2024 melawan Bayer Leverkusen.
