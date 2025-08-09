Monaco vs Inter: Main dengan 10 Pemain, Nerazzuri tetap Bisa Menang

Lautaro Martinez melakukan selebrasi.(X/inter_en)

Inter Milan menunjukkan mental juara saat menundukkan AS Monaco dalam laga persahabatan di Stadion Stade Louis II, Sabtu (9/8) dini hari WIB. Laga Monaco vs Inter berakhir dengan skor 1-0 meski tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama.

Inter sempat tertinggal cepat ketika laga baru berjalan dua menit. Maghnes Akliouche melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung Yann Sommer. Tim tuan rumah bahkan nyaris menambah keunggulan lewat peluang Denis Zakaria, namun tendangannya melenceng tipis.

Klub asal Serie A itu mencoba membalas melalui Nicolo Barella, tetapi sepakannya masih melambung. Situasi semakin sulit bagi Nerazzurri ketika Hakan Calhanoglu diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-36. Kondisi itu memaksa mereka bermain dengan 10 pemain.

Baca juga : Inter Milan Datangkan Luis Henrique dari Marseille

Memasuki babak kedua, Monaco terus menekan dengan penguasaan bola mencapai 61% dan total 23 tembakan. Namun, Inter bermain efektif dan akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-60 lewat aksi solo Lautaro Martinez yang menembus pertahanan lawan sebelum menaklukkan Lukas Hradecky.

Kebangkitan Inter berlanjut di menit ke-80 saat Ange-Yoan Bonny mencetak gol kedua, membalikkan skor menjadi 2-1. Meski kekurangan pemain, Inter masih sempat menciptakan peluang tambahan, namun skor tak berubah hingga peluit akhir berbunyi.

Selanjutnya, Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim dengan menghadapi sesama klub Serie B Monza pada Rabu (13/8). Sementara, AS Monaco bersiap membuka Ligue 1 melawan Le Havre pada Minggu (17/8). (Ant/E-3)