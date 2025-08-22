Inter Milan Capai Kesepakatan untuk Datangkan Andy Diouf dari RC Lens

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KLUB Serie A Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 RC Lens untuk mendatangkan gelandang muda berbakat, Andy Diouf.
Transfer ini menjadi bagian dari strategi Nerazzurri untuk memperkuat lini tengah mereka menjelang akhir jendela transfer musim panas 2025.
Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Jumat (22/8), Inter Milan telah mencapai kesepakatan verbal dengan RC Lens untuk transfer Diouf dengan nilai awal sekitar 20 juta Euro (Rp377 miliar), yang bisa meningkat hingga 25 juta Euro (Rp472 miliar) dengan tambahan bonus.
Pemain berusia 22 tahun ini tinggal menuntaskan detail kontrak pribadi sebelum menjalani tes medis di Milan dalam waktu dekat.
Gelandang Prancis itu merupakan produk akademi Stade Rennais dan sempat bermain untuk FC Basel sebelum menjadi pilar utama RC Lens di Ligue 1.
Penampilannya yang konsisten di musim 2024/25 membuatnya menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk Napoli, yang sempat mencapai kesepakatan awal dengan Diouf sebelum Inter Milan membajak transfer ini.
Kedatangan Diouf merupakan bagian dari rencana jangka panjang Inter Milan di bawah asuhan pelatih baru, Cristian Chivu, untuk menyegarkan skuad dengan pemain muda dan dinamis.
Diouf diharapkan menjadi tambahan penting di lini tengah untuk memberikan keseimbangan antara kreativitas dan soliditas pertahanan. (Ant/Z-1)
