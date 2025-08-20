Leeds United Dilaporkan Sepakati Transfer Noah Okafor dari AC Milan

Headline
KLUB Liga Primer Inggris Leeds United dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk mendatangkan penyerang sayap Noah Okafor dari klub Serie A, AC Milan, di bursa transfer musim panas ini.
Menurut cuitan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Selasa (19/8), Leeds United mengeluarkan dana hingga 20 juta euro (Rp380 miliar) untuk memboyong Okafor.
Leeds United akan memberikan kontrak empat musim kepada pemain berkebangsaan Swiss itu, ditambah opsi perpanjang satu musim.
Masih menurut laporan Romano, Okafor akan segera pergi ke Inggris dalam 24 jam ke depan untuk menjalani tes medis bersama Leeds United.
Pemain berusia 25 tahun tersebut memilih melanjutkan karier di Liga Primer Inggris bersama Leeds United setelah berbicara dan mendapatkan
panggilan dari pelatih kepala The Whites, Daniel Farke.
Di paruh pertama musim 2024/2025, Okafor lebih sering masuk sebagai pemain pengganti bersama AC Milan dan tampil dalam 17 pertandingan dengan sumbangan satu gol serta dua assist.
Ketika paruh kedua musim 2024/2025, ia dipinjamkan ke sesama klub Serie A, Napoli, namun Okafor hanya tampil dalam empat pertandingan bersama Il Partenopei.
Pemain berdarah Nigeria tersebut mengawali karier bersama tim junior klub Liga Swiss FC Basel dan menembus tim utama pada musim panas 2018.
Selama berseragam AC Milan, Okafor tampil dalam 54 pertandingan untuk menyumbangkan tujuh gol dan lima assist.
Setelah selama dua musim berseragam FC Basel, Okafor diboyong klub Liga Austria, RB Salzburg, dan bermain di klub itu selama tiga tahun sebelum diboyong AC Milan pada musim panas 2023. (Ant/Z-1)
