Nordi Mukiele Janji Berikan Cinta Sepenuhnya untuk Sunderland

Pemain baru Sunderland Nordi Mukiele(X @SunderlandAFC)

PEMAIN baru klub Liga Primer Inggris Sunderland, Nordi Mukiele, mengatakan akan memberikan 'cinta sepenuhnya' kepada timnya tersebut setelah ia didatangkan dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan kontrak selama empat tahun.

Mukiele adalah pemain ke-12 yang didatangkan klub berjuluk The Black Cats itu di musim ini setelah Habib Diarra, Simon Adingra, Enzo Le Fee, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Omar Alderete, Robin Roefs, Reinildo, Arthur Masuaku, dan Marc Guiu.

"Jika kalian memberi saya cinta, saya akan memberi kalian cinta sepuluh kali lipat. Inilah yang akan saya lakukan di sini, sampai akhir," ujar Mukiele, dikutip dari laman resmi Sunderland, Senin (18/8).

"Saya akan memberikan semangat. Saya sangat mencintai sepak bola dan saya senang memberikan segalanya kepada orang-orang yang juga mencintai saya," tambah dia.

Sunderland kembali ke kasta tertinggi setelah mereka mengalahkan Sheffield United 2-1 pada laga final babak play-off promosi, Mei lalu.

Ini adalah penantian panjang mereka setelah terakhir kali berlaga di Liga Primer Inggris pada musim 2016/2017. Saat itu, mereka terdegradasi karena menghuni posisi juru kunci klasemen akhir.

Masih bersama pelatih yang membawa mereka promosi, Regis Le Bris, Sunderland memulai Liga Primer Inggris musim ini dengan kemenangan meyakinkan ketika mereka mengalahkan West Ham United 3-0 di Stadion of Light, Sabtu (16/8).

Tiga gol kemenangan Sunderland dicetak oleh Eliezer Mayenda (61'), Daniel Ballard (73'), dan Wilson Isidor (90+2').

"Saya tahu sejarah Sunderland sehingga tidak butuh waktu lama untuk membuat keputusan. Keputusannya agak cepat, tetapi saya mencintai

sepak bola yang berarti saya menyukai tantangan. Saya akan berusaha memberikan segalanya untuk klub ini. Saya akan melakukan itu sejak hari pertama," kata pemain Prancis 27 tahun itu.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan bahwa salah satu alasannya bergabung dengan Sunderland adalah karena Granit Xhaka, rekan setimnya di Leverkusen musim lalu ketika mantan pemain Arsenal itu menjabat sebagai kapten.

"Ketika pemain seperti Granit berbicara, Anda harus mendengarkannya dengan sepenuh hati," ucap Mukiele.

"Inilah salah satu alasan mengapa saya benar-benar memahami proyek ini. Percakapannya panjang tetapi bagus, karena itu berarti saya membuat keputusan dengan sangat cepat," tambah pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut.

Pada pertandingan kedua, Sunderland akan menghadapi sesama tim promosi, Burnley, di Turf Moor, Sabtu (23/8) pukul 21.00 WIB. (Ant/Z-1)