Bournemouth Datangkan Ben Doak dari Liverpool

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
BOURNEMOUTH resmi mengumumkan transfer winger muda berbakat Ben Doak dari klub juara Liga Primer Inggris, Liverpool, di jendela transfer musim panas ini.
Dalam situs resmi mereka, Bournemouth mengatakan bahwa pemain asal Skotlandia itu menandatangani kontrak jangka panjang.
"Winger berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di Stadion Vitality setelah menyelesaikan tes medis," ungkap Bournemouth, Selasa (19/8).
Berdasarkan laporan Sky Sports, transfer Ben Doak memiliki nilai 25 juta pound sterling (sekitar Rp512 miliar). Pemain internasional Skotlandia berusia 19 tahun itu meninggalkan Anfield setelah tiga tahun bersama The Reds.
Meski begitu, Liverpool memiliki klausul pembelian kembali (buy-back clause) yang membuat Doak punya peluang balik ke klub Marseyside itu di masa depan.
Ben Doak bergabung dengan Liverpool dari Celtic pada musim panas 2022. Selama di Liverpool, dia mencatatkan 10 penampilan di tim senior, dengan debutnya terjadi dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 pada November 2022.
Meski menunjukkan potensi besar, jalur Doak menuju tim utama terhalang oleh kehadiran pemain seperti Mohamed Salah.
Musim lalu, Doak menjalani masa peminjaman yang produktif bersama Middlesbrough di Divisi Championship, dengan mencetak tiga gol dan memberikan tujuh asis dalam 24 penampilan sebelum cedera mengakhiri musimnya lebih awal.
Penampilan impresifnya menarik minat sejumlah klub, termasuk Porto, Stuttgart, Bologna, Monaco, serta beberapa klub Liga Primer Inggris seperti Nottingham Forest, West Ham United, Leeds United, Everton, dan Wolverhampton Wanderers.
Bagi Bournemouth, kehadiran Doak menambah dimensi baru di lini serang mereka setelah kehilangan Dango Ouattara.
Sementara itu, Liverpool, di bawah arahan Arne Slot, terus merombak skuad mereka menjelang akhir jendela transfer pada 1 September 2025, dengan fokus untuk mendatangkan penyerang yang lebih mapan untuk memperkuat lini depan.
Dengan potensi besar yang dimiliki Doak dan klausul pembelian kembali yang disertakan, transfer ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub, sekaligus memberikan Doak kesempatan untuk membuktikan dirinya di panggung Liga Primer Inggris. (Ant/Z-1)
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Pelatih Newcastle Howe berharap Isak tetap bertahan.
Alexander Isak yakin ia akan diizinkan meninggalkan Newcastle United jika ada klub besar yang datang untuknya dan menawarkan harga yang tepat.
Pemain muda Liverpool, Ben Doak, baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan The Cherries dalam kesepakatan senilai 25 juta pound.
Mohamed Salah mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Pria versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional (PFA) untuk ketiga kalinya
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Renato Veiga diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun di Villarreal dari Chelsea.
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Peluang Fulham mendatangkan Raheem Sterling terbuka lebar karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjadi satu di antara pemain yang ingin dilepas Chelsea.
Ini penawaran kedua yang diajukan Newcastle United untuk mendatangkan Yoane Wissa setelah tawaran pertama sebesar 25 juta pound sterling (Rp550 miliar) ditolak Brentford.
Mathys Tel menjadi sasaran pesan-pesan kasar di media sosial setelah Spurs kalah 4-3 dari Paris Saint-Germain (PSG) melalui adu penalti setelah sempat unggul dua gol di waktu normal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved