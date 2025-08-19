Bournemouth Datangkan Ben Doak dari Liverpool

Pemain baru Bournemouth Ben Doak(X @afcbournemouth)

BOURNEMOUTH resmi mengumumkan transfer winger muda berbakat Ben Doak dari klub juara Liga Primer Inggris, Liverpool, di jendela transfer musim panas ini.

Dalam situs resmi mereka, Bournemouth mengatakan bahwa pemain asal Skotlandia itu menandatangani kontrak jangka panjang.

"Winger berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di Stadion Vitality setelah menyelesaikan tes medis," ungkap Bournemouth, Selasa (19/8).

Baca juga : Mo Salah Ukir Sejarah, Cetak 10 Gol di Laga Pembuka Liga Primer Inggris

Berdasarkan laporan Sky Sports, transfer Ben Doak memiliki nilai 25 juta pound sterling (sekitar Rp512 miliar). Pemain internasional Skotlandia berusia 19 tahun itu meninggalkan Anfield setelah tiga tahun bersama The Reds.

Meski begitu, Liverpool memiliki klausul pembelian kembali (buy-back clause) yang membuat Doak punya peluang balik ke klub Marseyside itu di masa depan.

Ben Doak bergabung dengan Liverpool dari Celtic pada musim panas 2022. Selama di Liverpool, dia mencatatkan 10 penampilan di tim senior, dengan debutnya terjadi dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 pada November 2022.

Baca juga : Liverpool vs Bournemouth, Arne Slot Tolak Remehkan The Cherries

Meski menunjukkan potensi besar, jalur Doak menuju tim utama terhalang oleh kehadiran pemain seperti Mohamed Salah.

Musim lalu, Doak menjalani masa peminjaman yang produktif bersama Middlesbrough di Divisi Championship, dengan mencetak tiga gol dan memberikan tujuh asis dalam 24 penampilan sebelum cedera mengakhiri musimnya lebih awal.

Penampilan impresifnya menarik minat sejumlah klub, termasuk Porto, Stuttgart, Bologna, Monaco, serta beberapa klub Liga Primer Inggris seperti Nottingham Forest, West Ham United, Leeds United, Everton, dan Wolverhampton Wanderers.

Bagi Bournemouth, kehadiran Doak menambah dimensi baru di lini serang mereka setelah kehilangan Dango Ouattara.

Sementara itu, Liverpool, di bawah arahan Arne Slot, terus merombak skuad mereka menjelang akhir jendela transfer pada 1 September 2025, dengan fokus untuk mendatangkan penyerang yang lebih mapan untuk memperkuat lini depan.

Dengan potensi besar yang dimiliki Doak dan klausul pembelian kembali yang disertakan, transfer ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub, sekaligus memberikan Doak kesempatan untuk membuktikan dirinya di panggung Liga Primer Inggris. (Ant/Z-1)