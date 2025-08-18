Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Tetap Rendah Hati Usai Taklukkan Manchester United

Pelatih Arsenal Mikel Arteta(AFP/Paul ELLIS)

PELATIH Arsenal Mikel Arteta meminta para pemain the Gunners tetap rendah hati setelah menaklukkan Manchester United pada pekan pertama Liga Primer Inggris dengan skor 1-0 di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (17/8) malam WIB.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin (18/8), Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal bagi Arsenal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Saya pikir kita harus rendah hati dalam cara kita melakukannya, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ini sangat sulit," jelas pelatih berkebangsaan Spanyol itu.

"Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan memenangkan pertandingan. Untuk menang di hari pertama, saya pikir kita harus pulang dengan gembira, dan memahami bahwa kita masih harus meningkatkan diri di banyak hal," lanjutnya.

Pada pertandingan Liga Primer Inggris ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Manchester United berkat gol tunggal dari sundulan Riccardo Calafiori ketika laga memasuki menit ke-13.

Setelah mampu mendapatkan keunggulan terlebih dahulu, Arsenal mendapatkan gempuran dari Manchester United, namun pada akhirnya mereka mampu menjaga keunggulan.

Arteta menjelaskan ini merupakan kemenangan yang sangat berharga bagi the Gunners, terlebih Manchester United dengan beberapa pemain anyar mereka sempat memberikan ancaman berbahaya.

"Anda merasa mereka (Manchester United) ingin membangun momentum ini, energi baru ini dengan pemain-pemain baru yang mereka miliki, dan datang ke sini dan meraih kemenangan, ini adalah hasil yang luar biasa," kata Arteta.

"Saya pikir kami telah melakukan beberapa hal yang sangat baik dalam pertandingan ini, dan beberapa hal yang tidak sesuai standar kami, tetapi saya sangat senang dengan cara kami bereaksi terhadap hal itu," pungkasnya. (Ant/Z-1)