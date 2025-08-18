Manchester United vs Arsenal, Gol Tunggal Riccardo Calafiori Pastikan  the Gunners Menang di Old Trafford

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
GOL tunggal bek sayap Riccardo Calafiori memastikan Arsenal menekuk Manchester United dengan skor 1-0 di laga Liga Primer Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (17/8) malam WIB.
Pada pertandingan tersebut, gol Calafiori untuk Arsenal ke gawang Manchester United hadir di menit ke-13.
Berkat kemenangan ini Arsenal menempati peringkat keenam klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan tiga poin dari satu pertandingan, sedangkan Manchester United berada di posisi 15.
Secara statistik, sebenarnya, Manchester United tampil dominan dengan 62% penguasaan bola dan melepaskan 22 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran, namun Arsenal tampil lebih klinis.
Setan Merah mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu sejak pertandingan dimulai, akan tetapi Arsenal dapat unggul terlebih dahulu pada menit 13 lewat gol Calafiori setelah memanfaatkan halauan kiper Altay Bayindir yang tidak sempurna sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Tertinggal terlebih dahulu membuat Manchester United meningkatkan intensitas serangan mereka dan sempat memberikan ancaman lewat tendangan Bryan Mbeumo yang masih menyamping dari gawang Arsenal.
Manchester United memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan keras yang dilepaskan oleh Patrick Dorgu, akan tetapi bola masih membentur tiang gawang.
Selanjutnya giliran Matheus Cunha yang menciptakan peluang untuk Manchester United, namun tendangan dari pemain asal Brasil tersebut masih dapat ditepis kiper Arsenal David Raya.
Skor 1-0 untuk keunggulan Arsenal atas Manchester United bertahan hingga jeda
Di babak kedua, Manchester United kembali mengambil inisiatif menyerang dan sempat menciptakan peluang lewat tendangan akrobatik Mbeumo yang masih menyamping dari gawang Arsenal.
Mbeumo kembali menciptakan peluang untuk MU, pemain Kamerun tersebut dapat menyambut umpan silang dari Dorgu, akan tetapi sundulannya masih dapat ditepis David Raya.
Arsenal sempat berbalik memberikan ancaman lewat tendangan yang dilepaskan oleh Bukayo Saka, akan tetapi bola masih dapat dihalau oleh kaki Matthijs De Ligt.
Pada waktu yang tersisa, Manchester United terus berupaya untuk setidaknya menyamakan kedudukan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Arsenal tetap bertahan. (Ant/Z-1)
Ruben Amorim mengatakan Manchester United tidak tampil membosankan dan bermain dengan penuh gairah demi mengamankan hasil maksimal.
Mikel Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal bagi Arsenal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan Liga Primer Inggris selanjutnya.
Carlos Baleba bergabung dengan Brighton and Hove Albion pada 2023 dan telah tampil di 61 pertandingan Liga Primer Inggris, mencetak tiga gol.
Manchester United dilaporkan tengah menyiapkan langkah sensasional untuk membawa pulang David de Gea ke Old Trafford.
Manchester United telah menambah kekuatan serangan dengan Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha.
Ruben Amorim mengatakan Manchester United tidak tampil membosankan dan bermain dengan penuh gairah demi mengamankan hasil maksimal.
Mikel Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal bagi Arsenal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan Liga Primer Inggris selanjutnya.
Arteta optimistis Gyokeres siap bersaing untuk tempat starter, termasuk menghadapi Setan Merah.
Manchester United telah menambah kekuatan serangan dengan Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha.
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memastikan striker anyar Benjamin Sesko siap tampil melawan Arsenal dalam laga Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (17/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved