Manchester United Hentikan Upaya Boyong Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion

MANCHESTER United dilaporkan telah menghentikan upaya untuk mendatangkan gelandang bertahan Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, di bursa transfer musim panas ini.
Menurut laporan The Athletic, dikutip Senin (18/8), Setan Merah telah menjalin komunikasi dengan Brighton melalui perantara. Namun, Brighton menegaskan keinginan mereka untuk mempertahankan Baleba setidaknya untuk satu musim lagi.
Harga yang dipatok Brighton juga dinilai terlalu tinggi dan berada di luar anggaran belanja Manchester United, yang juga masih perlu menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan keuangan klub.
Gelandang asal Kamerun Baleba bergabung dengan Brighton pada 2023 dan telah tampil di 61 pertandingan Liga Primer Inggris, mencetak tiga gol.
Dengan usianya yang masih muda, Baleba diyakini memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan.
Di kubu Setan Merah, pelatih Ruben Amorim saat ini memiliki Manuel Ugarte dan Casemiro sebagai opsi di posisi gelandang bertahan.
Namun, keduanya memiliki keterbatasan. Ugarte kurang menonjol dalam distribusi bola, sementara Casemiro, yang berusia 33 tahun, mulai menunjukkan penurunan performa akibat faktor usia.
Amorim menginginkan gelandang muda dengan fisik prima, kemampuan bertahan yang aktif, dan keahlian dalam memberikan umpan panjang untuk mendukung formasi 3-4-3 yang menjadi andalannya.
Dengan situasi ini, Manchester United memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi dan beralih fokus ke opsi lain yang lebih sesuai dengan anggaran dan kebutuhan tim. (Ant/Z-1)
