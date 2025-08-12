Fabian Hurzeler Tegaskan Brighton and Hove Albion tidak Khawatir Kehilangan Pemain Kunci

Pelatih Brighton and Hove Albion Fabian Hurzeler(AFP/OLI SCARFF )

PELATIH Brighton and Hove Albion Fabian Hurzeler mengatakan ia tidak takut kehilangan pemain kunci ke klub yang lebih besar di bursa transfer.

Carlos Baleba, 21, adalah pemain Seagulls terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan dari klub, dengan Manchester United dilaporkan berharap untuk merekrut gelandang Kamerun tersebut.

Model rekrutmen Brighton adalah membeli dan mengembangkan pemain muda berbakat berdasarkan analisis data, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi ketika waktunya tepat bagi klub.

Dalam beberapa musim terakhir, penjualan pemain seperti Joao Pedro, Alexis Mac Allister, dan Moises Caicedo - yang kepindahannya ke Chelsea pada 2023 merupakan rekor transfer Inggris saat itu sebesar 115 juta pound sterling- semuanya telah menghasilkan keuntungan yang substansial.

"Tidak mungkin. Saya tidak merasa takut," kata Hurzeler yang berusia 32 tahun kepada Monday Night Club ketika ditanya apakah ia khawatir harus menjual anggota kunci skuadnya.

"Saya tidak takut apa pun karena satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah menjadi versi terbaik yang kami bisa setiap hari, seperti bekerja sekeras mungkin."

"Semua hal lain tidak bisa kami kendalikan, jadi kami harus benar-benar fokus pada diri kami sendiri."

"Yang pasti, kami tidak bisa menghabiskan uang seperti tim-tim besar, tetapi salah satu nilai terbesar kami adalah kebersamaan. Dan jika kita tetap bersama, jika kita mencoba mendorong batas dan meningkatkan batasan, maka saya yakin kita bisa bersaing dengan tim-tim besar," lanjutnya.

Brighton, yang finis di peringkat kedelapan Liga Primer Inggris pada musim pertama Hurzeler, memulai musim 2025-26 mereka di kandang melawan Fulham pada hari Sabtu (15:00 BST).

The Seagulls mengakhiri rekor tidak terkalahkan pramusim mereka dengan kemenangan 2-1 atas Wolfsburg pada Sabtu (9/8), dengan Maxim de Cuyper, bek Belgia berusia 24 tahun yang direkrut dengan harga yang dilaporkan mencapai 17,5 juta pound sterling, mencetak gol pertamanya untuk klub.

Baleba absen karena masih dalam pemulihan cedera lutut yang dialaminya pada bulan Juni, tetapi diperkirakan akan kembali untuk pertandingan pembuka melawan Fulham asuhan Marco Silva.

Ketua Brighton, Paul Barber, mengatakan dalam sebuah forum penggemar bahwa ia berharap Baleba, yang masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di Stadion Amex, bertahan "untuk tahun-tahun mendatang" - tetapi tidak dapat memberikan janji apa pun.

Sementara itu, Hurzeler tidak berbicara tentang situasi Baleba saat tampil di Monday Night Club.

"Ini tidak mudah, tetapi kami membuktikan musim lalu bahwa kami adalah tim yang sangat kompetitif," katanya tentang apakah ia merasa frustrasi ketika pemain dikaitkan dengan klub rival.

"Tanpa Joao Pedro, tentu saja, dia adalah pemain yang luar biasa. Tetapi kami tidak dapat menggantikannya dengan satu pemain saja, tetapi kami dapat menggantikannya sebagai sebuah tim. Dan itulah fokus kami," imbuhnya.

Penyerang Brasil, Joao Pedro, bergabung dengan Chelsea dengan harga 60 juta pound sterling dengan kontrak delapan tahun musim panas ini.

Hurzeler melanjutkan: "Kami sebagai klub selalu menemukan solusi dan saya yakin di masa depan kami akan menemukan solusi. Itulah model kami, kami harus menerimanya."

"Saya pikir sebagai klub, kami telah membuktikan bahwa kami tidak hanya menjual pemain-pemain besar. Kami telah menerima tawaran untuk pemain lain - tawaran besar untuk [Kaoru] Mitoma dan pemain lainnya. Kami membuktikan bahwa kami tidak menjual semua pemain."

"Tentu saja ada beberapa pemain besar yang meninggalkan klub, tetapi ada pemain-pemain baru yang bergabung dengan klub. Dengan kebersamaan yang kami miliki, dengan kekompakan tim yang kami miliki, kami dapat bersaing dengan tim-tim besar, dan kami dapat bersaing dengan tim-tim yang mungkin secara individu lebih baik dari kami," pungkasnya. (bbc/Z-1)