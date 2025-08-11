Newcastle United Semakin Dekat Dapatkan Malick Thiaw dari AC Milan

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
NEWCASTLE United hampir mencapai kesepakatan dengan bek AC Milan, Malick Thiaw.
Bek tengah tersebut dijadwalkan terbang ke Tyneside untuk menyelesaikan kepindahannya ke St James' Park.
Newcastle United telah kehilangan beberapa target musim panas ini, termasuk Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Joao Pedro, dan James Trafford, tetapi Thiaw sangat ingin bergabung dengan klub Liga Primer Inggris.
Pemain internasional Jerman tersebut akan menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 34,62 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan.
Mendatangkan bek tengah baru menjadi prioritas Newcastle United musim panas ini karena manajer Eddie Howe ingin meningkatkan persaingan dan menurunkan rata-rata usia skuad berpengalaman.
Meskipun Howe tidak berkomentar langsung tentang Thiaw selama akhir pekan, sang pelatih kepala sebelumnya menyebut pemain berusia 24 tahun itu sebagai "pemain yang sangat bagus".
Howe mengatakan ia "berharap" dapat membuat terobosan di bursa transfer sebelum pertandingan pembuka Newcastle melawan Aston Villa pada hari Sabtu.
"Tapi saya sudah berharap selama beberapa minggu," ujarnya, Jumat (8/8) malam. "Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, semua orang di balik layar telah bekerja sangat keras dan sangat ingin mendapatkan pergerakan di bursa transfer."
"Tapi itu sulit dan harus pemain yang tepat dengan harga yang tepat. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar transfer bisa terlaksana."
"Saya yakin kami masih bisa menghasilkan tim yang sangat kuat. Keseimbangan skuad belum tepat dan kami tahu itu, dan kami berharap dapat menyesuaikannya dengan beberapa pemain yang ingin kami rekrut. Kita lihat saja nanti," pungkasnya. (bbc/Z-1)
Gol kemenangan Chelsea atas AC Milan di laga persahabatan dicetak oleh gol bunuh diri Andrei Coubis, Joao Pedro, dan dua gol Liam Delap.
AC Milan unggul lebih dulu melalui gol Santiago Gimenez sebelum Leeds United menyamakan kedudukan lewat gol Anton Stach.
MANCHESTER United dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk meminjamkan striker Rasmus Hojlund ke AC Milan.
Ardon Jashari akan mengenakan nomor punggung 30 bersama AC Milan.
AC Milan berhasil meluluhkan Club Brugge dengan tawaran baru senilai 39 juta (Rp738 miliar) euro untuk Ardon Jashari.
Bafode Diakite telah mencatatkan 85 penampilan di Ligue 1 sejak bergabung dengan Lille dari Toulouse pada 2022, dan bermain 10 kali di Liga Champions musim lalu.
Laga Community Shield antara juara Liga Primer Inggris, Liverpool, dan jawara Piala FA, Crystal Palace, itu harus dilanjutkan dengan adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 2-2.
Rodri menghabiskan sebagian besar musim 2024-25 tanpa bermain akibat cedera ligamen anterior cruciatum yang robek pada September lalu.
Mohamed Salah mengkritik UEFA atas penghormatan kepada pesepak bola Palestina Suleiman al-Obeid, yang diunggah di media sosial tanpa menyebutkan keadaan seputar kematiannya.
Al Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro (sekitar Rp1 triliun) untuk mengamankan jasa Darwin Nunez dari Liverpool
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved