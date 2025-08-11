Newcastle United Semakin Dekat Dapatkan Malick Thiaw dari AC Milan

Bek AC Milan Malick Thiaw(AFP/Fadel Senna)

NEWCASTLE United hampir mencapai kesepakatan dengan bek AC Milan, Malick Thiaw.

Bek tengah tersebut dijadwalkan terbang ke Tyneside untuk menyelesaikan kepindahannya ke St James' Park.

Newcastle United telah kehilangan beberapa target musim panas ini, termasuk Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Joao Pedro, dan James Trafford, tetapi Thiaw sangat ingin bergabung dengan klub Liga Primer Inggris.

Pemain internasional Jerman tersebut akan menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 34,62 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan.

Mendatangkan bek tengah baru menjadi prioritas Newcastle United musim panas ini karena manajer Eddie Howe ingin meningkatkan persaingan dan menurunkan rata-rata usia skuad berpengalaman.

Meskipun Howe tidak berkomentar langsung tentang Thiaw selama akhir pekan, sang pelatih kepala sebelumnya menyebut pemain berusia 24 tahun itu sebagai "pemain yang sangat bagus".

Howe mengatakan ia "berharap" dapat membuat terobosan di bursa transfer sebelum pertandingan pembuka Newcastle melawan Aston Villa pada hari Sabtu.

"Tapi saya sudah berharap selama beberapa minggu," ujarnya, Jumat (8/8) malam. "Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, semua orang di balik layar telah bekerja sangat keras dan sangat ingin mendapatkan pergerakan di bursa transfer."

"Tapi itu sulit dan harus pemain yang tepat dengan harga yang tepat. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar transfer bisa terlaksana."

"Saya yakin kami masih bisa menghasilkan tim yang sangat kuat. Keseimbangan skuad belum tepat dan kami tahu itu, dan kami berharap dapat menyesuaikannya dengan beberapa pemain yang ingin kami rekrut. Kita lihat saja nanti," pungkasnya. (bbc/Z-1)