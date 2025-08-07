AC Milan Resmi Boyong Ardon Jashari dari Club Brugge

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KLUB Serie A AC Milan secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang muda berbakat, Ardon Jashari, dari Club Brugge, Rabu (6/8).
"AC Milan dengan senang hati mengumumkan Ardon Jashari telah bergabung dari Club Brugge KV," ungkap Rossoneri di laman daring resmi mereka..
Gelandang terbaik Liga Belgia musim 2024/2025 itu akan mengenakan nomor punggung 30 bersama AC Milan.
Transfer ini menjadi langkah penting Rossoneri dalam memperkuat lini tengah mereka menjelang bergulirnya musim 2025/26.
Pemain berusia 23 tahun asal Swiss tersebut telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 30 Juni 2030 setelah melalui proses negosiasi cukup panjang antara kedua klub.
Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, total biaya transfer Jashari mencapai 39 juta euro (Rp741 miliar).
Pemain yang dikenal dengan kemampuan tackling, passing, dan visi bermainnya ini menjadi tambahan kunci lini tengah AC Milan, di samping Samuele Ricci dan Luka Modric, seperti diinginkan pelatih Massimiliano Allegri.
Jashari sendiri menunjukkan komitmen besar untuk bergabung dengan AC Milan, bahkan menolak tawaran klub-klub Liga Primer Inggris dan Liga Arab Saudi demi mewujudkan mimpinya bermain untuk Rossoneri. (Ant/Z-1)
Gol kemenangan Club Brugge ke gawang RB Salzburg di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions dicetak oleh Romeo Vermant di menit 74.
AC Milan berhasil meluluhkan Club Brugge dengan tawaran baru senilai 39 juta (Rp738 miliar) euro untuk Ardon Jashari.
Pemain timnas Portugas Carlos Forbs resmi bergabung dengan Club Brugge.
Aston Villa melaju ke perempat final Liga Champions dengan skor agregat 6-1 atas Club Brugge.
Tyrone Mings menebus kesalahan lamanya dengan penampilan gemilang saat Aston Villa mengalahkan Club Brugge 3-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
David De Gea meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan Fiorentina setahun kemudian.
Timothy Weah dipinjamkan AC Milan ke Marseille dengan biaya sebesar 1 juta euro (Rp19 miliar), dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro.
Kesepakatan yang diumumkan Selasa (5/8) tu akan berlaku selama lima tahun dan bertujuan menjaga stabilitas finansial klub-klub Serie A.
Ademila Lookman sebelumnya telah mengajukan permintaan transfer resmi kepada Atalanta untuk memuluskan kepindahannya ke Inter Milan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved