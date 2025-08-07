AC Milan Resmi Boyong Ardon Jashari dari Club Brugge

Pemain baru AC Milan Ardon Jashari(X @acmilan)

KLUB Serie A AC Milan secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang muda berbakat, Ardon Jashari, dari Club Brugge, Rabu (6/8).

"AC Milan dengan senang hati mengumumkan Ardon Jashari telah bergabung dari Club Brugge KV," ungkap Rossoneri di laman daring resmi mereka..

Gelandang terbaik Liga Belgia musim 2024/2025 itu akan mengenakan nomor punggung 30 bersama AC Milan.

Transfer ini menjadi langkah penting Rossoneri dalam memperkuat lini tengah mereka menjelang bergulirnya musim 2025/26.

Pemain berusia 23 tahun asal Swiss tersebut telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 30 Juni 2030 setelah melalui proses negosiasi cukup panjang antara kedua klub.

Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, total biaya transfer Jashari mencapai 39 juta euro (Rp741 miliar).

Pemain yang dikenal dengan kemampuan tackling, passing, dan visi bermainnya ini menjadi tambahan kunci lini tengah AC Milan, di samping Samuele Ricci dan Luka Modric, seperti diinginkan pelatih Massimiliano Allegri.

Jashari sendiri menunjukkan komitmen besar untuk bergabung dengan AC Milan, bahkan menolak tawaran klub-klub Liga Primer Inggris dan Liga Arab Saudi demi mewujudkan mimpinya bermain untuk Rossoneri. (Ant/Z-1)