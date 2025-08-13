Club Brugge vs RB Salzburg, Bangkit di Babak Kedua, Blauw-Zwart Melaju ke Playoff Liga Champions

Pemain Club Brugge Joaquin Seys melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang RB Salzburg di laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions.(clubbrugge.be)

CLUB Brugge bangkit dari ketertinggalan dua gol di laga leg kedua putaran ketuga kualifikasi Liga Champions untuk mengalahkan RB Salzburg 3-2, memastikan kemenangan agregat 4-2, dan memastikan tempat di babak playoff Liga Champions.

Hanya perlu menghindari kekalahan untuk lolos ke babak playoff setelah menang 1-0 di laga leg pertama, Blauw-Zwart memulai dengan gemilang.

Kapten Hans Vanaken memaksa kiper Salzburg, Alexander Schlager, melakukan penyelamatan gemilang setelah hanya 11 menit, dan tidak butuh waktu lama bagi tim asuhan Nicky Hayen untuk kembali mengancam ketika Christos Tzolis yang sedang dalam performa terbaiknya digagalkan untuk mencetak gol keempatnya dalam enam pertandingan terakhirnya oleh penyelamatan gemilang Schlager.

Namun, start cepat tuan rumah dibungkam oleh Salzburg, yang unggul lebih dulu pada menit ke-18. Jacob Rasmussen mencetak gol untuk pertama kalinya sejak Februari 2024, saat ia menyundul bola mati Maurits Kjaergaard.

Kjaergaard hampir mencatatkan namanya di papan skor sesaat sebelum menit ke-30 ketika ia memaksa Simon Mignolet melakukan penyelamatan pertamanya di pertandingan tersebut.

Dengan akhir babak pertama semakin dekat, Salzburg kembali mengejutkan tuan rumah di menit ke-42, menggandakan keunggulan mereka dan mengamankan keunggulan agregat.

Tampil kembali ke starting XI, Edmund Baidoo membayar kepercayaan manajer Thomas Letsch dengan tendangan voli akrobatiknya dari umpan Stefan Lainer yang melewati Mignolet.

Skor 2-0 untuk keunggulan RB Salzburg atas Club Brugge bertahan hingga jeda.

Dengan aksi cepat yang dibutuhkan, Brugge memiliki dua peluang penting untuk menyamakan kedudukan di babak kedua. Pertama, Schlager dengan mudah menepis sundulan Romeo Vermant sebelum kiper Salzburg tersebut menepis sundulan Ludovit Reis.

Namun, kiper tim tamu sama sekali tidak berdaya mencegah Brugge menyamakan kedudukan agregat di menit ke-61. Dimasukkan saat jeda, Kyriani Sabbe berperan penting saat ia memberikan umpan kepada Joaquin Seys yang melepaskan tendangan setengah voli memukau tepat ke pojok bawah gawang.

Tuan rumah mengancam untuk mencetak gol di menit-menit akhir yang mereka butuhkan untuk mengembalikan keunggulan agregat. Pada menit ke-83, gol itu tiba ketika Carlos Forbs berlari melewati pengawalnya sebelum melepaskan tembakan keras yang melewati Schlager.

Nasib Salzburg ditentukan ketika Vanaken memastikan kemenangan bagi Brugge malam itu, memastikan tempat timnya di babak playoff dan mengakhiri enam penampilan beruntun Salzburg di babak utama Liga Champions.

Skor 3-2 untuk kemenangan Club Brugge atas RB Salzburg bertahan hingga laga berakhir.

Berkat kemenangan itu, Club Brugge melaju ke babak playoff Liga Champions dengan skor agregat 4-2. (eurosport/Z-1)