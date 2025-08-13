Fenerbahce vs Feyenoord, Bangkit di Laga Leg Kedua, Sari Kanaryalar Melaju ke Playoff Liga Champions

A- A+

Para pemain Fenerbahce melakukan selebrasi usai memastikan tiket ke babak playoff Liga Champions berkat kemenangan agregat 6-3 atas Feyenoord di laga putaran ketiga kualifikasi.(AFP/Ozan KOSE)

FENERBAHCE melaju ke babak playoff Liga Champions usai mengalahkan Feyenoord 5-2 di laga leg kedua putaran ketiga, Rabu (13/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Istanbul itu, Sari Kanaryalar meraih kemenangan agregat 6-4 usai di laga leg pertama putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions kalah 2-1.

Fenerbahce nyaris memecahkan kebuntuan di menit 25 namun tendangan Jhon Duran masih bisa diantisipasi penjaga gawang Feyenoord Timon Wellenreuther.

Baca juga : Feyenoord vs Fenerbahce, Gol Larut Anis Hadj Moussa Pastikan Kemenangan De Club van het Volk

Feyenoord berhasil unggul lebih dulu di menit 41 lewat aksi Tsuyoshi Watanabe yang menyambar tendangan bebas Hwang In Beom. Gol ini merupakan gol pertama Watanabe untuk klub Eredivisie tersebut.

Namun, menjelang berakhirnya babak pertama, Fenerbahce membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol secara beruntun.

Pertama, Archie Brown menyamakan kedudukan di menit 44 memanfaatkan sepak pojok mantan pemain Feyenoord Sebastian Szymanski.

Baca juga : Kyle Walker Sebut Kartu Merah Biang Kegagalan AC Milan Melaju ke 16 Besar Liga Champions

Kemudian di masa injury time, Jhon Duran membawa anak-anak asuhan Jose Mourinho unggul lewat golnya memanfaatkan umpan sundulan Youssef En-Nesyri.

Skor 2-1 untuk keunggulan Fenerbahce atas Feyenoord bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Fenerbahce menambah keunggulan mereka di menit 55 lewat aksi Fred yang melepaskan tendangan melengkung dari jarak 30 meter.

Di menit 83, En-Nesyri membuat skor menjadi 4-1 untuk keunggulan Fenerbahce memanfaatkan umpan silang Brown.

Di menit 89, Feyenoord memangkas keunggulan Fenerbahce menjadi 4-2 lewat gol kedua Watanabe memanfaatkan assist dari Anel Ahmedhodzic.

Di masa injury time, kesalahan Jordan Lotomba yang sundulannya mendarat ke kaki pemain Fenerbahce Talisca berujung pada gol setelah pemain pengganti asal Brasil itu mencetak gol.

Skor 5-2 untuk kemenangan Fenerbahce atas Feyenoord bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan ini, Fenerbahce melaju ke babak playoff Liga Champions dengan skor agregat 6-4. (espn/Z-1)

