FC Copenhagen vs Malmo, Menang Telak, Loverne Melaju ke Playoff Liga Champions

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
FC Copenhagen memastikan tiket ke babak playoff Liga Champions setelah menang telak 5-0 atas Malmö FF di laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi di Stadion Parken, Rabu (13/8) dini hari WIB.
Loverne tinggal selangkah lagi mencapai babak utama Liga Champions usai melaju ke babak playoff dengan skor agregat 5-0 usai di laga leg pertama putaran ketiga melawan Malmo bermain imbang tanpa gol.
FC Copenhagen sudah memiliki peluang saat laga baru berlangsung 10 menit ketika bola mendatar dimainkan ke area penalti dan mencapai Andreas Cornelius, yang menyentuh sebelum menembak dengan kaki kiri saat berbalik dan melihat usahanya diselamatkan dari jarak dekat oleh penjaga gawang Malmo Robin Olsen.
Loverne kembali berpeluang memecah kebuntuan ketika sundulan Gabriel Pereira melintasi gawang gagal disambar Robert Silva yang datang.
FC Copenhagen akhirnya benar memecah kebuntuan di menit 31 ketika Rodrigo Huescas melepaskan sundulan yang tidak bisa diantisipasi Olsen.
Dua menit sebelum jeda, Silva menggandakan keunggulan tim tuan rumah usai menerima umpan matang Mohamed Elyounoussi.
Skor 2-0 untuk keunggulan FC Copenhagen atas Malmo bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Malmo tampil menggebrak untuk mengejar ketertinggalan namun malahan FC Copenhagen yang menambah keunggulan mereka di menit 51 lewat aksi Elyounoussi yang bermain one-two dengan Jordan Larsson.
Derita Malmo semakin parah ketika FC Copenhagen mencetak gol keempat mereka di menit 67 lewat aksi Magnus Matsson yang melepaskan tendangan keras yang tidak bisa ditahan Olsen.
Dua menit kemudian, Silva mencetak gol keduanya usai menyambut umpan silang Cornelius.
Skor 5-0 untuk kemenangan FC Copenhagen atas Malmo bertahan hingga jeda.
Berkat kemenangan ini, FC Copenhagen melaju ke babak playoff Liga Champions sementara Malmo turun ke babak playoff Liga Europa. (eurosport/Z-1)
Benfica melaju ke babak playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 4-0 usai menang 2-0 di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi di kandang Nice.
Club Brugge bangkit dari ketertinggalan dua gol di laga leg kedua putaran ketuga kualifikasi Liga Champions untuk mengalahkan RB Salzburg 3-2 dan melaju ke babak playoff.
Meski kalah 2-1 dari Vitktoria Plzen, Rangers memastikan tempat di babak playoff Liga Champions berkat kemenangan agregat 4-2 usai menang 3-0 di laga leg pertama.
Fenerbahce melaju ke playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 6-4 usai di laga leg pertama putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions kalah 2-1 dari Feyenoord.
Di playoff Liga Champions, AC Milan kalah dari Feyenoord, Atalanta disingkirkan Club Brugge, dan Juventus dikandaskan PSV Eindhoven.
FC Copenhagen mampu meraih kemenangan atas Drita di putaran kedua kualifikasi Liga Champions dengan skor tipis 1-0 berkat gol semata wayang Andreas Cornelius.
FC Copenhagen dan Rangers meraih kemenangan ketika melakoni leg pertama putaran kedua Kualifikasi Liga Champions musim 2025/2026, Rabu (23/7) dini hari WIB.
Kevin Diks berhasil menutup laga terakhirnya dengan FC Copenhagen dengan mainis. Sebelum melanjutkan kariernya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach.
FC Copenhagen sukses meraih gelar ganda musim ini usai mengalahkan Silkeborg 3-0 di final Piala Denmark.
FC Copenhagen finis sebagai juara Liga Denmark dengan perolehan total 63 poin atau unggul satu poin atas pesaing terdekat Midtjylland.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved