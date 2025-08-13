FC Copenhagen vs Malmo, Menang Telak, Loverne Melaju ke Playoff Liga Champions

Para pemain FC Copenhagen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Malmo di laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions.(fck.dk)

FC Copenhagen memastikan tiket ke babak playoff Liga Champions setelah menang telak 5-0 atas Malmö FF di laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi di Stadion Parken, Rabu (13/8) dini hari WIB.

Loverne tinggal selangkah lagi mencapai babak utama Liga Champions usai melaju ke babak playoff dengan skor agregat 5-0 usai di laga leg pertama putaran ketiga melawan Malmo bermain imbang tanpa gol.

FC Copenhagen sudah memiliki peluang saat laga baru berlangsung 10 menit ketika bola mendatar dimainkan ke area penalti dan mencapai Andreas Cornelius, yang menyentuh sebelum menembak dengan kaki kiri saat berbalik dan melihat usahanya diselamatkan dari jarak dekat oleh penjaga gawang Malmo Robin Olsen.

Loverne kembali berpeluang memecah kebuntuan ketika sundulan Gabriel Pereira melintasi gawang gagal disambar Robert Silva yang datang.

FC Copenhagen akhirnya benar memecah kebuntuan di menit 31 ketika Rodrigo Huescas melepaskan sundulan yang tidak bisa diantisipasi Olsen.

Dua menit sebelum jeda, Silva menggandakan keunggulan tim tuan rumah usai menerima umpan matang Mohamed Elyounoussi.

Skor 2-0 untuk keunggulan FC Copenhagen atas Malmo bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Malmo tampil menggebrak untuk mengejar ketertinggalan namun malahan FC Copenhagen yang menambah keunggulan mereka di menit 51 lewat aksi Elyounoussi yang bermain one-two dengan Jordan Larsson.

Derita Malmo semakin parah ketika FC Copenhagen mencetak gol keempat mereka di menit 67 lewat aksi Magnus Matsson yang melepaskan tendangan keras yang tidak bisa ditahan Olsen.

Dua menit kemudian, Silva mencetak gol keduanya usai menyambut umpan silang Cornelius.

Skor 5-0 untuk kemenangan FC Copenhagen atas Malmo bertahan hingga jeda.

Berkat kemenangan ini, FC Copenhagen melaju ke babak playoff Liga Champions sementara Malmo turun ke babak playoff Liga Europa. (eurosport/Z-1)