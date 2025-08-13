Viktoria Plzen vs Rangers, Meski Kalah, The Gers Melaju ke Playoff Liga Champions

Pemain Rangers Lyall Cameron melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Viktoria Plzen di laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions.(X @RangersFC)

RANGERS melaju ke babak playoff Liga Champions tetapi hanya setelah mengandalkan keberuntungan mereka melawan Viktoria Plzen yang tampil dominan di Rep Ceko.

Gol penyeimbang Lyall Cameron di babak kedua akhirnya menjadi penentu bagi the Gers, yang tertinggal terlebih dahulu dan kembali kebobolan menjelang laga berakhir dalam pertandingan yang menegangkan ketika Viktoria menyia-nyiakan banyak peluang.

Setelah melewati ujian berat melawan Panathinaikos di babak sebelumnya, keunggulan tiga gol Rangers di leg pertama tampaknya cukup untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

Baca juga : Rangers vs Viktoria Plzen, Djedi Gassama Cetak Dua Gol, The Gers Menang Telak

Namun, melawan tim yang tampil satu level di bawah Panathinaikos, ini terbukti jauh lebih sulit daripada yang mungkin terjadi bagi klub Liga Skotlandia tersebut.

Pelatih Rangers Russell Martin mengatakan kepada BBC Skotlandia bahwa lolos ke babak berikutnya, "Adalah satu-satunya hal baik yang perlu benar-benar difokuskan".

"Ada beberapa momen bagus, tetapi saya kecewa dengan jumlah tembakan dan peluang yang mereka miliki dan sebagian besar karena kesalahan mereka sendiri," katanya. "Kami masih punya banyak hal untuk diperbaiki, tapi kami sudah lolos."

Baca juga : Fenerbahce vs Feyenoord, Bangkit di Laga Leg Kedua, Sari Kanaryalar Melaju ke Playoff Liga Champions

Kualitas permainan kedua tim memang kurang terasa di 30 menit pertama, tetapi keinginan untuk mengambil inisiatif sepenuhnya ada di tangan tuan rumah, dan mereka akhirnya merespons.

Upaya Lukas Cerv berhasil diselamatkan dengan apik oleh Jack Butland dan Prince Adu berhasil mengungguli James Tavernier sebelum melepaskan tembakan melebar, tetapi Rangers gagal mengindahkan peringatan tersebut.

Permainan lemah Jefte membuat Viktoria menyerbu kotak penalti dan Amar Memic melepaskan tembakan melintasi kotak penalti yang disambut Rafiu Durosinmi untuk membawa tim tuan rumah unggul di menit 41.

Skor 1-0 untuk keunggulan Viktoria Plzen atas Rangers bertahan hingga jeda.

Viktoria terus menekan sepanjang babak kedua, tetapi Rangers selalu tahu satu gol kemungkinan besar akan mengakhiri pertandingan dan itu datang di saat yang tepat.

John Souttar memberikan umpan kepada Mohamed Diomande, yang kemudian menarik kembali bola untuk Danilo. Tembakannya yang kurang sempurna jatuh sempurna ke arah Lyall Cameron yang mencetak gol penyama kedudukan di menit 61..

Namun, permainan terus memanas seiring berjalannya babak kedua, dengan sejumlah ancaman di akhir pertandingan.

Butland melakukan penyelamatan gemilang dari Adu, lalu lagi dari sundulan jarak dekat Milan Havel. Namun, dia tidak berdaya ketika Svetozar Markovic mencetak gol dari sundulan di menit 93.

Skor 2-1 untuk kemenangan Viktoria Plzen atas Rangers bertahan hingga laga usai.

Meski kalah, Rangers memastikan tempat di babak playoff Liga Champions berkat kemenangan agregat 4-2 usai menang 3-0 di laga leg pertama. (bbc/Z-1)