Viktoria Plzen vs Rangers, Meski Kalah, The Gers Melaju ke Playoff Liga Champions

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
RANGERS melaju ke babak playoff Liga Champions tetapi hanya setelah mengandalkan keberuntungan mereka melawan Viktoria Plzen yang tampil dominan di Rep Ceko.
Gol penyeimbang Lyall Cameron di babak kedua akhirnya menjadi penentu bagi the Gers, yang tertinggal terlebih dahulu dan kembali kebobolan menjelang laga berakhir dalam pertandingan yang menegangkan ketika Viktoria menyia-nyiakan banyak peluang.
Setelah melewati ujian berat melawan Panathinaikos di babak sebelumnya, keunggulan tiga gol Rangers di leg pertama tampaknya cukup untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya.
Namun, melawan tim yang tampil satu level di bawah Panathinaikos, ini terbukti jauh lebih sulit daripada yang mungkin terjadi bagi klub Liga Skotlandia tersebut.
Pelatih Rangers Russell Martin mengatakan kepada BBC Skotlandia bahwa lolos ke babak berikutnya, "Adalah satu-satunya hal baik yang perlu benar-benar difokuskan".
"Ada beberapa momen bagus, tetapi saya kecewa dengan jumlah tembakan dan peluang yang mereka miliki dan sebagian besar karena kesalahan mereka sendiri," katanya. "Kami masih punya banyak hal untuk diperbaiki, tapi kami sudah lolos."
Kualitas permainan kedua tim memang kurang terasa di 30 menit pertama, tetapi keinginan untuk mengambil inisiatif sepenuhnya ada di tangan tuan rumah, dan mereka akhirnya merespons.
Upaya Lukas Cerv berhasil diselamatkan dengan apik oleh Jack Butland dan Prince Adu berhasil mengungguli James Tavernier sebelum melepaskan tembakan melebar, tetapi Rangers gagal mengindahkan peringatan tersebut.
Permainan lemah Jefte membuat Viktoria menyerbu kotak penalti dan Amar Memic melepaskan tembakan melintasi kotak penalti yang disambut Rafiu Durosinmi untuk membawa tim tuan rumah unggul di menit 41.
Skor 1-0 untuk keunggulan Viktoria Plzen atas Rangers bertahan hingga jeda.
Viktoria terus menekan sepanjang babak kedua, tetapi Rangers selalu tahu satu gol kemungkinan besar akan mengakhiri pertandingan dan itu datang di saat yang tepat.
John Souttar memberikan umpan kepada Mohamed Diomande, yang kemudian menarik kembali bola untuk Danilo. Tembakannya yang kurang sempurna jatuh sempurna ke arah Lyall Cameron yang mencetak gol penyama kedudukan di menit 61..
Namun, permainan terus memanas seiring berjalannya babak kedua, dengan sejumlah ancaman di akhir pertandingan.
Butland melakukan penyelamatan gemilang dari Adu, lalu lagi dari sundulan jarak dekat Milan Havel. Namun, dia tidak berdaya ketika Svetozar Markovic mencetak gol dari sundulan di menit 93.
Skor 2-1 untuk kemenangan Viktoria Plzen atas Rangers bertahan hingga laga usai.
Meski kalah, Rangers memastikan tempat di babak playoff Liga Champions berkat kemenangan agregat 4-2 usai menang 3-0 di laga leg pertama. (bbc/Z-1)
Benfica melaju ke babak playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 4-0 usai menang 2-0 di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi di kandang Nice.
Club Brugge bangkit dari ketertinggalan dua gol di laga leg kedua putaran ketuga kualifikasi Liga Champions untuk mengalahkan RB Salzburg 3-2 dan melaju ke babak playoff.
Fenerbahce melaju ke playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 6-4 usai di laga leg pertama putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions kalah 2-1 dari Feyenoord.
FC Copenhagen melaju ke babak playoff Liga Champions dengan skor agregat 5-0 usai di laga leg pertama putaran ketiga melawan Malmo bermain imbang tanpa gol.
Di playoff Liga Champions, AC Milan kalah dari Feyenoord, Atalanta disingkirkan Club Brugge, dan Juventus dikandaskan PSV Eindhoven.
Rangers meletakkan satu kaki di babak playoff Liga Champions usai meraih kemenangan telak 3-0 atas Viktoria Plzen di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi di Ibrox, Rabu (6/8).
Lazio memastikan tempat di perempat final Liga Europa setelah bermain imbang 1-1 melawan Viktoria Plzen di Stadio Olimpico, melaju dengan agregat 3-2.
Lazio, yang mengakhiri laga dengan 9 pemain, mencuri kemenangan atas Viktoria Plzen di laga leg pertama 16 besar Liag Europa lewat gol di masa injury time babak kedua.
Viktoria Plzen memastikan tempat di babak 16 besar Liga Europa setelah mengalahkan Ferencváros dengan skor telak 3-0.
Athletic mengakhiri fase grup Liga Europa dengan kemenangan 3-1 atas Viktoria Plzen, finis sebagai pemimpin bersama di posisi kedua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved