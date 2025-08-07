RB Salzburg vs Club Brugge, Gol Tunggal Romeo Vermant Pastikan Kemenangan Blauw-Zwart

Headline
CLUB Brugge membuka peluang lolos ke babak playoff Liga Champions usai menang tipis 1-0 di kandang RB Salzburg di laga pertama putaran ketiga kualifikasi, Kamis (7/8) dini hari WIB.
RB Salzburg tampil dominan di awal laga antara dua klub langganan Liga Champions ini. Tim tuan rumah mendapatkan peluang di menit 11 ketika Maurits Kjaergaard menerima umpan tarik di dalam kotak penalti namun upayanya masih bisa ditahan penjaga gawang Club Brugge, Simon Mignolet.
Blauw-Zwart, yang kalah dari Mechelen di laga Liga Belgia, akhir pekan lalu mendapatkan peluang, empat menit sebelum jeda namun upaya Romeo Vermant masih bisa ditepis dengan baik oleh kiper Salzburg Alexander Schlager.
Skor imbang tanpa gol antara RB Salzburg dan Club Brugge bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, kedua tim memilih bermain berhati-hati dan jarang membuat peluang.
Club Brugge mendapatkan peluang memecah kebuntuan di menit 60 lewat aksi Ludovit Reis namun tendangannya masih bisa ditahan Schlager.
Sepuluh menit kemudian, Schlager kembali mengamankan gawangnya dengan menahan upaya apik Christos Tzolis.
Di menit 74, Club Brugge akhirnya memecah kebuntuan ketika Vermant menyambar umpan silang Bjorn Meijer dan mengecoh Schlager.
Die Roten Bullen memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di akhir pertandingan melalui Petar Ratkov dan Edmund Baidoo, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya.
Skor 1-0 untuk kemenangan Club Brugge atas RB Salzburg bertahan hingga laga berakhir.
Laga leg kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions antara Club Brugge dan RB Salzburg akan dimainkan pada Rabu (13/8) dini hari WIB. (bbc/Z-1)
