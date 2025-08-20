Rangers vs Club Brugge, Blauw-Zwart Menang Telak di Ibrox

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KLUB Liga Belgia Club Brugge meraih kemenangan telak 3-1 saat bertandang ke markas klub Liga Skotlandia Rangers di laga leg pertama playoff Liga Champions, Rabu (20/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Ibrox, gawang The Gers sudah kebobolan saat laga baru berlangsung tiga menit ketika bek Nasser Djiga secara tidak terduga membiarkan bola panjang melewatinya dan striker Blauw-Zwart, Romeo Vermant, dengan tenang menceploskan bola melewati kiper Jack Butland yang terkapar.
Empat menit kemudian, Jorne Spillers menggandakan keunggulan Club Brugge usai menyambar bola liar setelah Butland menepis bola sepak pojok Christos Tzolis.
Di menit 20, Club Brugge membuat skor menjadi 3-0 ketika Brandon Mechele, yang tampil di laga ke-500 untuk klub Liga Belgia itu, mencetak gol dari jarak jauh yang gagal diantisipasi oleh Butland.
Rangers mendapat peluang di menit 26 namun tendangan bebas Joe Rothwell masih membentur mistar gawang.
Skor 3-0 untuk keunggulan Club Brugge atas Rangers bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Rangers sukses memperkecil ketertinggalan mereka di menit 50 ketika Danilo menjebol gawang Clib Brugge, yang dikawal Simon Mignolet, memanfaatkan umpan silang Jayden Meghoma.
Djeidi Gassama sempat menjebol gawang Club Brugge di menit 78 namun dianulir VAR karena ada pelanggaran terhadap Mignolet sebelum terciptanya gol tersebut.
Skor 3-1 untuk kemenangan Club Brugge atas Rangers bertahan hingga laga usai.
Laga leg kedua playoff Liga Champions antara Club Brugge dan Ranges akan digelar di Stadion Jan Breydel pada Kamis (28/8) dini hari WIB.
Club Brugge hanya butuh hasil imbang atau bahkan kalah dengan selisih satu gol untuk melaju ke putaran utama Liga Champions. (eurosport/Z-1)
Meski kalah 2-1 dari Vitktoria Plzen, Rangers memastikan tempat di babak playoff Liga Champions berkat kemenangan agregat 4-2 usai menang 3-0 di laga leg pertama.
Rangers meletakkan satu kaki di babak playoff Liga Champions usai meraih kemenangan telak 3-0 atas Viktoria Plzen di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi di Ibrox, Rabu (6/8).
Rangers melaju ke putaran ketiga kualifikasi Liga Champions usai menang agregat 3-1 atas Panathiniakos sementara RB Salzburg mengalahkan SK Brann dengan skor agregat 5-2.
FC Copenhagen dan Rangers meraih kemenangan ketika melakoni leg pertama putaran kedua Kualifikasi Liga Champions musim 2025/2026, Rabu (23/7) dini hari WIB.
Athletic Bilbao memastikan langkah ke semifinal Liga Europa usai mengalahkan Rangers 2-0 di leg kedua.
Club Brugge bangkit dari ketertinggalan dua gol di laga leg kedua putaran ketuga kualifikasi Liga Champions untuk mengalahkan RB Salzburg 3-2 dan melaju ke babak playoff.
Ardon Jashari akan mengenakan nomor punggung 30 bersama AC Milan.
Gol kemenangan Club Brugge ke gawang RB Salzburg di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions dicetak oleh Romeo Vermant di menit 74.
AC Milan berhasil meluluhkan Club Brugge dengan tawaran baru senilai 39 juta (Rp738 miliar) euro untuk Ardon Jashari.
Pemain timnas Portugas Carlos Forbs resmi bergabung dengan Club Brugge.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved