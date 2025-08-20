Rangers vs Club Brugge, Blauw-Zwart Menang Telak di Ibrox

Pemain Club Brugge Brandon Mechele melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Rangers di laga leg pertama playoff Liga Champions.(X @ClubBrugge)

KLUB Liga Belgia Club Brugge meraih kemenangan telak 3-1 saat bertandang ke markas klub Liga Skotlandia Rangers di laga leg pertama playoff Liga Champions, Rabu (20/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Ibrox, gawang The Gers sudah kebobolan saat laga baru berlangsung tiga menit ketika bek Nasser Djiga secara tidak terduga membiarkan bola panjang melewatinya dan striker Blauw-Zwart, Romeo Vermant, dengan tenang menceploskan bola melewati kiper Jack Butland yang terkapar.

Empat menit kemudian, Jorne Spillers menggandakan keunggulan Club Brugge usai menyambar bola liar setelah Butland menepis bola sepak pojok Christos Tzolis.

Di menit 20, Club Brugge membuat skor menjadi 3-0 ketika Brandon Mechele, yang tampil di laga ke-500 untuk klub Liga Belgia itu, mencetak gol dari jarak jauh yang gagal diantisipasi oleh Butland.

Rangers mendapat peluang di menit 26 namun tendangan bebas Joe Rothwell masih membentur mistar gawang.

Skor 3-0 untuk keunggulan Club Brugge atas Rangers bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Rangers sukses memperkecil ketertinggalan mereka di menit 50 ketika Danilo menjebol gawang Clib Brugge, yang dikawal Simon Mignolet, memanfaatkan umpan silang Jayden Meghoma.

Djeidi Gassama sempat menjebol gawang Club Brugge di menit 78 namun dianulir VAR karena ada pelanggaran terhadap Mignolet sebelum terciptanya gol tersebut.

Skor 3-1 untuk kemenangan Club Brugge atas Rangers bertahan hingga laga usai.

Laga leg kedua playoff Liga Champions antara Club Brugge dan Ranges akan digelar di Stadion Jan Breydel pada Kamis (28/8) dini hari WIB.

Club Brugge hanya butuh hasil imbang atau bahkan kalah dengan selisih satu gol untuk melaju ke putaran utama Liga Champions. (eurosport/Z-1)