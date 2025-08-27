Rasmus Hojlund Merapat ke Napoli

Penyerang Manchester United Rasmus Hojlund(AFP/Oli SCARFF)

MANCHESTER United berada di tahap akhir untuk meminjamkan Rasmus Hojlund ke Napoli dengan opsi transfer permanen, menyusul rencana pelatih Ruben Amorim yang tidak memasukkan sang striker muda dalam rencananya pada musim ini.

Kabar ini dilaporkan oleh jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa pembicaraan antara kedua klub sudah hampir rampung.

Napoli, saat ini, masih mendiskusikan kesepakatan pribadi dengan Hojlund, tetapi kesepakatan antara klub telah berada di jalur finalisasi.

Baca juga : Rasmus Hojlund Tolak Bergabung dengan AC Milan dengan Status Pinjam Hanya Mau Dipermanenkan

Pelatih Manchester United Ruben Amorim disebut tidak menjadikan Hojlund bagian dari rencananya untuk musim ini. Hal ini terlihat jelas dari absennya nama Hojlund dalam dua pertandingan pertama Manchester United di Liga Primer Inggris, saat menghadapi Fulham dan Arsenal.

Musim lalu, Hojlund hanya mencetak empat gol di ajang Liga Primer Inggris sejak didatangkan dari Atalanta.

Penampilannya yang belum memuaskan menjadi alasan utama Manchester United mencari opsi lain di lini depan. Penyerang anyar Manchster United Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee juga diposisikan sebagai pilihan utama di sektor penyerang tengah.

Baca juga : AC Milan Berusaha Datangkan Rasmus Hojlund dari Manchester United

Peminjaman ini kemungkinan besar menjadi perpisahan permanen Manchester United dengan Hojlund jika ia mampu tampil impresif di Serie A bersama Napoli.

Di sisi lain, Napoli memang sedang membutuhkan tambahan tenaga di lini serang. Cedera yang dialami Romelu Lukaku membuat striker asal Belgia itu harus menepi selama beberapa bulan ke depan.

Kondisi tersebut memaksa Napoli untuk bergerak cepat di bursa transfer guna mencari pengganti sepadan, dengan salah satu opsinya adalah Rasmus Hojlund.

Dengan waktu yang semakin menipis sebelum bursa transfer ditutup, proses finalisasi transfer ini diyakini akan selesai dalam beberapa hari ke depan.

Jika proses ini rampung, ini akan menjadi transfer strategis saling menguntungkan bagi kedua klub yang tengah membenahi komposisi skuad mereka. (Ant/Z-1)