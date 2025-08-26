Victor Boniface tidak Lolos Tes Medis, AC Milan Beralih ke Conrad Harder

Penyerang Sporting Lisbon Conrad Harder (kanan)(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

DRAMA transfer AC Milan di musim panas 2025 berlangsung mengejutkan setelah rencana mendatangkan penyerang Bayer Leverkusen, Victor Boniface, batal akibat pemain asal Nigeria ini gagal lolos tes medis.

Sebagai gantinya, Rossoneri bergerak cepat dengan mencapai kesepakatan bersama klub Portugal, Sporting Lisbon, untuk merekrut striker muda Denmark, Conrad Harder.

Menurut laporan Football Italia, Senin (25/8), AC Milan menyanggupi permintaan harga senilai 27 juta Euro (Rp513 miliar) dari Sporting CP untuk Harder.

AC Milan, sebelumnya, telah mencapai kesepakatan lisan dengan Bayer Leverkusen untuk meminjam Boniface seharga 5 juta euro (Rp94 miliar) dengan opsi beli permanen sebesar 24 juta euro (Rp455 miliar).

Namun, kekhawatiran muncul setelah pemeriksaan medis mengungkap riwayat cedera lutut serius yang dialami Boniface pada 2019 dan 2020, termasuk dua operasi ligamen anterior cruciatum.

Tes medis tambahan yang hingga 24 Agustus 2025 tidak memberikan kepastian membuat AC Milan membatalkan transfer tersebut.

Boniface pun kembali ke Jerman pada Minggu (24/8), seperti dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya.

"Kesepakatan Victor Boniface ke AC Milan dibatalkan setelah tes medis. Meskipun telah ada kesepakatan lisan, pemeriksaan medis selama akhir pekan menjadi penentu," ujar Romano.

AC Milan langsung mengalihkan fokus kepada Harder, yang masih berusia 20 tahun.

Menurut laporan Gazzetta dello Sport, negosiasi berjalan cepat setelah agen Harder mengunjungi AC Milan pada Senin sore, menunjukkan keseriusan klub untuk memperkuat lini depan.

Harder, yang dianggap penerus Viktor Gyokeres di Sporting, dipandang sebagai investasi jangka panjang dengan gaya bermain yang cocok untuk taktik pelatih Massimiliano Allegri.

Rossoneri membutuhkan tambahan penyerang untuk mendampingi Santiago Gimenez.

Meski sempat dikaitkan dengan Rasmus Hojlund dan Dusan Vlahovic, AC Milan kini fokus kepada Harder sebagai solusi jangka panjang mereka. (Ant/Z-1)