Como vs Lazio: I Lariani Libas Tim Raksasa Ibu Kota

Pemain Como melakukan selebrasi.(instagram/Comofootball)

Liga Italia Serie A musim 2025/2026 resmi bergulir dan menghadirkan kejutan sejak pekan pertama. Como 1907, tim yang baru kembali mencicipi persaingan di level teratas liga Italia pada musim 2024/2025, langsung membuat gebrakan besar. Como menundukkan salah satu raksasa, Lazio, di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Minggu (24/8) malam WIB. Laga Como vs Lazio berakhir dengan skor 2-0.

Dua gol Como lahir di babak kedua melalui Anastasios Douvikas pada menit ke-47 serta Nicolas Paz di menit ke-73. Kemenangan ini bukan hanya menjadi awal manis bagi Como, tetapi juga menegaskan bahwa mereka tak sekadar pelengkap di Serie A musim ini.

Como Dominan Atas Lazio

Baca juga : Lazio vs Como: I Lariani Tahan Imbang Tim Papan Atas

Meski status kedua tim di atas kertas berbeda, Como tampil percaya diri sejak awal. Dukungan penuh publik tuan rumah membuat mereka berani menguasai permainan. Secara statistik, Como jauh lebih unggul dibanding Lazio. Mereka mencatat 64 persen penguasaan bola, menciptakan 19 percobaan tembakan, dengan enam di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Sebaliknya, Lazio yang datang dengan status tim mapan di Serie A justru tampil di bawah performa terbaik. Lini serang mereka gagal menembus pertahanan rapat Como, sementara lini belakang rapuh menghadapi serangan balik cepat tuan rumah.

Tiga poin penuh dari laga ini membawa Como langsung melesat ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A. Sebaliknya, Lazio harus puas tercecer di posisi ke-19, sebuah awal yang mengecewakan bagi tim asuhan pelatih anyar mereka. (E-3)