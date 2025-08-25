Juventus vs Parma: Jonathan David Cetak Gol Debut, Juventus Kalahkan Parma 2-0 di Serie A

Juventus membuka musim Serie A 2025/26 dengan kemenangan 2-0 atas Parma. Jonathan David mencetak gol debut.(Media Sosial X)

JUVENTUS meraih kemenangan penting di pekan perdana Serie A 2025/26 dengan menundukkan Parma 2-0. Meski sempat bermain dengan 10 orang, setelah Andrea Cambiaso mendapat kartu merah.

Bianconeri menurunkan rekrutan anyar Jonathan David sejak menit awal, sementara Dusan Vlahovic kembali menunjukkan ketajamannya di lini depan. Gleison Bremer juga comeback penuh usai pulih dari cedera lutut parah pada Oktober 2024.

Juventus dan Parma sama-sama menciptakan peluang berbahaya di babak pertama. Francisco Conceicao sempat memaksa kiper lawan Zion Suzuki melakukan penyelamatan, sementara Parma mengancam lewat Mateo Pellegrino yang digagalkan Bremer dengan blok krusial. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Baca juga : Juventus vs Parma, Laga di Allianz Arena Berakhir Imbang

Gol Perdana David

Gol pembuka baru hadir di menit ke-68. Kenan Yildiz melakukan aksi individu di sisi kiri sebelum mengirim umpan tarik, yang kemudian disambut Jonathan David dengan sontekan jarak dekat. Gol ini sekaligus mencatatkan David sebagai pemain Kanada pertama yang mencetak gol untuk Juventus.

Juventus sempat mendapat ujian ketika Cambiaso dikartu merah langsung akibat pelanggaran pada menit ke-75. Namun, hanya beberapa menit berselang, Vlahovic menggandakan keunggulan. Berawal dari serangan balik cepat, striker Serbia itu bekerja sama dengan Yildiz sebelum menuntaskan peluang dengan mudah.

Parma mencoba bangkit di sisa laga, salah satunya lewat tendangan keras Adrian Bernabé yang ditepis Michele Di Gregorio. Namun, Juve tampil solid hingga akhir dan mengamankan tiga poin perdana musim ini dengan catatan nirbobol.

Dengan kemenangan ini, Juventus langsung menunjukkan ambisi mereka untuk kembali bersaing di papan atas Serie A musim 2025/26.

(Football-Italia/Z-2)