Genoa vs Lecce: Genoa dan Lecce Bermain Imbang Tanpa Gol di Laga Serie A

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
GENOA dan Lecce harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Luigi Ferraris, Marassi. Kiper Lecce, Wladimiro Falcone, menjadi bintang dengan dua penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang emas tuan rumah.
Kedua tim sama-sama memulai musim dengan kemenangan di Coppa Italia pekan lalu dan berambisi melanjutkan tren positif di Serie A. Namun, kondisi skuad mereka tak sepenuhnya ideal.
Genoa kehilangan Caleb Ekuban dan Sebastian Otoa karena cedera, sementara Leo Ostigard juga belum fit seratus persen. Di kubu Lecce, Santiago Pierotti absen akibat skorsing, sedangkan Filip Marchwinski dan Gaby Jean masih menepi lama akibat cedera ligamen lutut.
Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Genoa baru bisa menciptakan peluang berbahaya lewat kombinasi rekrutan anyar, Albert Gronbaek dan Nicolae Stanciu. Gronbaek sukses melewati beberapa tekel sebelum mengirim umpan cerdik kepada Stanciu yang kemudian melepaskan tembakan keras, meski masih melambung tipis di atas mistar.
Kesempatan terbaik tuan rumah datang melalui Valentin Carboni. Sepakan mendatarnya sudah mengarah ke gawang, tetapi Falcone melakukan penyelamatan gemilang dengan ujung jarinya tepat di garis gawang.
Di babak kedua, Falcone kembali jadi tembok tangguh. Ia berhasil menepis tembakan jarak dekat Aaron Martin di sisi tiang dekat. Genoa terus menekan, termasuk lewat eksekusi tendangan bebas Stanciu yang melengkung melewati pagar hidup namun hanya mengenai jaring samping.
Hingga peluit panjang, skor tetap tanpa gol. Hasil ini membuat kedua tim harus puas menambah satu poin di awal perjalanan mereka di Serie A musim 2025/26. (Football-Italiana/Z-2)
AC Milan mengikat Koni De Winter dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2030 dan ia akan mengenakan nomor punggung lima.
Genoa meminjam Leo Ostigard dengan durasi satu tahun dan ditambah dengan kewajiban pembelian ketika masa peminjamannya berakhir di akhir musim nanti, jika beberapa kondisi tercapai.
Fiorentina mempermanenkan Gudmundsson setelah mengaktifkan klausul opsi untuk membeli setelah melakukan peminjaman selama satu musim penuh pada 2024/25 dari Genoa.
Atalanta berhasil membalikkan keadaan dua kali untuk mengalahkan Genoa dengan skor 3-2 di Stadion Marassi.
Napoli harus puas berbagi poin setelah dua kali unggul namun ditahan imbang 2-2 oleh Genoa di Stadion Maradona.
Akibat kekalahan dari Lecce, Lazio harus puas finis di peringkat tujuh klasemen Serie A dan tidak lolos ke kompetisi Eropa pada musim depan.
Laga Serie A antara Atalanta dan Lecce itu harusnya digelar pada Jumat (25/4) namun ditunda karena meninggalnya fisioterapis Lecce, sehari sebelumnya.
Meski meraih satu poin, Venezia belum bergerak dari zona degradasi Serie A 2024-2025 lantaran masih berada di posisi ke-19 klasemen sementara dengan 21 poin.
Berkat kemenangan atas Lecce, AS Roma naik ke peringkat enam klasemen Serie A dengan 52 poin dari 30 laga.
Genoa sukses membungkam Lecce pada pertandingan lanjutan Liga Italia Serie A di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Sabtu (15/3) dini hari WIB. Genoa vs Lecce berakhir dengan skor 2-1.
