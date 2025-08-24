Genoa vs Lecce: Genoa dan Lecce Bermain Imbang Tanpa Gol di Laga Serie A

Genoa dan Lecce harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 dalam laga Serie A.(Lecce)

GENOA dan Lecce harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Luigi Ferraris, Marassi. Kiper Lecce, Wladimiro Falcone, menjadi bintang dengan dua penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang emas tuan rumah.

Kedua tim sama-sama memulai musim dengan kemenangan di Coppa Italia pekan lalu dan berambisi melanjutkan tren positif di Serie A. Namun, kondisi skuad mereka tak sepenuhnya ideal.

Genoa kehilangan Caleb Ekuban dan Sebastian Otoa karena cedera, sementara Leo Ostigard juga belum fit seratus persen. Di kubu Lecce, Santiago Pierotti absen akibat skorsing, sedangkan Filip Marchwinski dan Gaby Jean masih menepi lama akibat cedera ligamen lutut.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Genoa baru bisa menciptakan peluang berbahaya lewat kombinasi rekrutan anyar, Albert Gronbaek dan Nicolae Stanciu. Gronbaek sukses melewati beberapa tekel sebelum mengirim umpan cerdik kepada Stanciu yang kemudian melepaskan tembakan keras, meski masih melambung tipis di atas mistar.

Kesempatan terbaik tuan rumah datang melalui Valentin Carboni. Sepakan mendatarnya sudah mengarah ke gawang, tetapi Falcone melakukan penyelamatan gemilang dengan ujung jarinya tepat di garis gawang.

Di babak kedua, Falcone kembali jadi tembok tangguh. Ia berhasil menepis tembakan jarak dekat Aaron Martin di sisi tiang dekat. Genoa terus menekan, termasuk lewat eksekusi tendangan bebas Stanciu yang melengkung melewati pagar hidup namun hanya mengenai jaring samping.

Hingga peluit panjang, skor tetap tanpa gol. Hasil ini membuat kedua tim harus puas menambah satu poin di awal perjalanan mereka di Serie A musim 2025/26. (Football-Italiana/Z-2)