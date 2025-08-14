AC Milan Datangkan Koni De Winter dari Genoa

Bek anyar AC Milan Koni De Winter(X @acmilan)

AC Milan resmi mendatangkan pemain bertahan Koni De Winter dari sesama klub Serie A, Genoa, di bursa transfer musim panas ini.

Menurut laman klub, Rabu (13/8), Rossoneri mengikat De Winter dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2030 dan ia akan mengenakan nomor punggung lima.

Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Milan mengeluarkan dana sebesar 20 juta euro (Rp380 miliar) untuk memboyong De Winter dari Genoa.

AC Milan mendatangkan pemain kelahiran 12 Juni 2002 itu untuk menggantikan Malick Thiaw, yang dijual ke klub Liga Primer Inggris Newcastle United.

Pemain berkebangsaan Belgia yang sejak junior sudah bergabung dengan Juventus pada 2018 itu sudah beberapa kali naik level kelompok umur.

Dia pernah dipinjamkan ke Empoli selama satu musim hingga Juni 2023 dan kembali ke tim senior Juventus untuk kembali dipinjamkan ke Genoa.

Pada musim 2023/2024, De Winter tampil reguler bersama Genoa pada 31 pertandingan guna menyumbangkan satu assist.

Penampilannya itu membuat Genoa mendatangkan De Winter dari Juventus secara pada musim 2024/2025 dan dia tampil dalam 6 pertandingan dengan sumbangan tiga gol. (Ant/Z-1)