AC Milan Datangkan Koni De Winter dari Genoa

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
AC Milan resmi mendatangkan pemain bertahan Koni De Winter dari sesama klub Serie A, Genoa, di bursa transfer musim panas ini.
Menurut laman klub, Rabu (13/8), Rossoneri mengikat De Winter dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2030 dan ia akan mengenakan nomor punggung lima.
Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Milan mengeluarkan dana sebesar 20 juta euro (Rp380 miliar) untuk memboyong De Winter dari Genoa.
AC Milan mendatangkan pemain kelahiran 12 Juni 2002 itu untuk menggantikan Malick Thiaw, yang dijual ke klub Liga Primer Inggris Newcastle United.
Pemain berkebangsaan Belgia yang sejak junior sudah bergabung dengan Juventus pada 2018 itu sudah beberapa kali naik level kelompok umur.
Dia pernah dipinjamkan ke Empoli selama satu musim hingga Juni 2023 dan kembali ke tim senior Juventus untuk kembali dipinjamkan ke Genoa.
Pada musim 2023/2024, De Winter tampil reguler bersama Genoa pada 31 pertandingan guna menyumbangkan satu assist.
Penampilannya itu membuat Genoa mendatangkan De Winter dari Juventus secara pada musim 2024/2025 dan dia tampil dalam 6 pertandingan dengan sumbangan tiga gol. (Ant/Z-1)
Genoa meminjam Leo Ostigard dengan durasi satu tahun dan ditambah dengan kewajiban pembelian ketika masa peminjamannya berakhir di akhir musim nanti, jika beberapa kondisi tercapai.
Fiorentina mempermanenkan Gudmundsson setelah mengaktifkan klausul opsi untuk membeli setelah melakukan peminjaman selama satu musim penuh pada 2024/25 dari Genoa.
Atalanta berhasil membalikkan keadaan dua kali untuk mengalahkan Genoa dengan skor 3-2 di Stadion Marassi.
Napoli harus puas berbagi poin setelah dua kali unggul namun ditahan imbang 2-2 oleh Genoa di Stadion Maradona.
Berkat kemenangan atas Genoa, AC Milan menduduki peringkat 9 klasemen Serie A dengan raihan 57 poin, terpaut enam poin dari Lazio, yang menempati peringkat enam.
Newcastle United mengikat Malick Thiaw dengan kontrak jangka panjang dan menjadi pemain ketiga yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini.
Como meminjam Alvaro Morata dari AC Milan dengan durasi satu tahun dengan kewajiban pembelian untuk dipermanenkan pada akhir musim 2025/2026.
Giacomo Raspadori menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan Atletico Madrid, yang akan mengikatnya di Stadion Metropolitano hingga 2030.
Malick Thiaw akan menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 34,62 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan dengan Newcastle United.
BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi meninggalkan Venezia dan bergabung secara permanen dengan klub Serie A Italia, US Sassuolo.
