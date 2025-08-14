Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

AC Milan Datangkan Koni De Winter dari Genoa

Basuki Eka Purnama
14/8/2025 03:28
AC Milan Datangkan Koni De Winter dari Genoa
Bek anyar AC Milan Koni De Winter(X @acmilan)

AC Milan resmi mendatangkan pemain bertahan Koni De Winter dari sesama klub Serie A, Genoa, di bursa transfer musim panas ini.

Menurut laman klub, Rabu (13/8), Rossoneri mengikat De Winter dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2030 dan ia akan mengenakan nomor punggung lima.

Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Milan mengeluarkan dana sebesar 20 juta euro (Rp380 miliar) untuk memboyong De Winter dari Genoa.

Baca juga : Genoa vs AC Milan, Sempat Tertinggal, Rossoneri Menang di Luigi Ferraris

AC Milan mendatangkan pemain kelahiran 12 Juni 2002 itu untuk menggantikan Malick Thiaw, yang dijual ke klub Liga Primer Inggris Newcastle United.

Pemain berkebangsaan Belgia yang sejak junior sudah bergabung dengan Juventus pada 2018 itu sudah beberapa kali naik level kelompok umur.

Dia pernah dipinjamkan ke Empoli selama satu musim hingga Juni 2023 dan kembali ke tim senior Juventus untuk kembali dipinjamkan ke Genoa.

Pada musim 2023/2024, De Winter tampil reguler bersama Genoa pada 31 pertandingan guna menyumbangkan satu assist.

Penampilannya itu membuat Genoa mendatangkan De Winter dari Juventus secara pada musim 2024/2025 dan dia tampil dalam 6 pertandingan dengan sumbangan tiga gol. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved