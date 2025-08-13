Como Pinjam Alvaro Morata dari AC Milan

Headline
COMO mengumumkan kedatangan Alvaro Morata dari sesama klub Serie A AC Milan dengan status pinjaman pada bursa transfer pemain musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (13/8), Como meminjam Morata dari AC Milan dengan durasi satu tahun dengan kewajiban pembelian untuk dipermanenkan pada akhir musim 2025/2026.
Pelatih Como Cesc Fabregas menyambut baik kedatangan penyerang Spanyol ke tim asuhannya. Fabregas sudah mengenal Morata sejak lama sehingga dirinya sudah paham untuk memaksimalkannya.
"Dia penyerang pintar yang selalu menghadirkan momen besar dan rekan yang mengangkat semua orang di sekitarnya. Kami sangat senang
memiliki di Como," ujar Fabregas.
Sementara itu, Morata mengatakan dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Como dan siap untuk memberikan kontribusi positif untuk tim barunya.
"Tahun lalu, menghadapi mereka, saya bisa mengapresiasi tim dan proyeknya; Anda bisa melihat bagaimana mereka memiliki banyak ambisi.
Saya berjanji kepada fans dan klub bahwa saya akan memberikan 200% di setiap sesi latihan dan setiap pertandingan. Saya tak sabar untuk segera mengenakan seragam ini," kata Morata.
Menurut laporan Football Italia, Rabu (13/8), Como memiliki kewajiban untuk membayar sebesar 10 juta euro atau sekira Rp189 miliar untuk mempermanenkan Morata pada akhir musim ini.
Kedatangan Morata ini tentu menjadi tambahan kekuatan untuk lini depan Como setelah sebelumnya mereka memiliki penyerang seperti Patrick Cutrone dan Assane Diao.
Selain itu, pengalaman dari pemain berusia 32 tahun tersebut akan bermanfaat bagi Como karena ia sudah cukup kenyang bermain di kasta tertinggi liga-liga Eropa setelah sebelumnya memperkuat Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, AC Milan, hingga Galatasaray. (Ant/Z-1)
