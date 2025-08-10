Leeds United vs AC Milan, Laga Berakhir Imbang 1-1

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Basuki Eka Purnama
10/8/2025 04:08
Laga pramusim antara Leeds United dan AC Milan(AFP/PAUL FAITH )

LEEDS United dan AC Milan bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan pramusim menjelang musim 2025/26.

Pertandingan berlangsung di Stadion Aviva, Dublin, Sabtu (9/8) malam WIB. AC Milan unggul lebih dulu melalui gol Santiago Gimenez sebelum Leeds membalas lewat gol Anton Stach.

AC Milan tampil dominan sejak awal. Pada menit ke-6, Noah Okafor mencoba peruntungan, tetapi tembakannya berhasil diblok pertahanan Leeds.

Baca juga : AC Milan Tutup Tur Asia-Pasifik dengan Kemenangan 9-0 atas Perth Glory

Tiga menit kemudian, Santiago Gimenez nyaris mencetak gol, tetapi bola masih meleset dari sasaran.

Tekanan Milan membuahkan hasil pada menit ke-31. Santiago Gimenez berhasil memecah kebuntuan dengan tembakan kaki kanan yang bersarang di pojok kanan atas gawang Leeds, membuat skor menjadi 1-0.

Hingga babak pertama usai, Leeds kesulitan menciptakan peluang berarti, sementara Milan gagal menambah keunggulan.

Baca juga : Manchester United vs Leeds United, Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol

Memasuki babak kedua, Leeds mulai bangkit. Pada menit ke-54, Wilfried Gnonto melepaskan tembakan, tetapi bola melenceng ke sisi kanan gawang.

Usaha Leeds akhirnya berbuah hasil pada menit ke-68, ketika Stach mencetak gol penyama kedudukan melalui tembakan dari sisi kotak penalti
yang tak mampu dihentikan kiper Milan.

Hingga peluit akhir, Milan gagal mencetak gol balasan. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 1-1. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
