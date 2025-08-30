Christopher Nkunku Resmi Bergabung dengan AC Milan

Christopher Nkunku(Dok: Instagram @c_nkunku)

AC Milan mengumumkan transfer permanen penyerang asal Prancis, Christopher Nkunku, dari Chelsea, Sabtu (30/8). Pemain 27 tahun itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030, dengan harapan membangkitkan kariernya jelang Piala Dunia 2026. Rossoneri membayar sekitar 37 juta euro atau sekitar Rp684,5 miliar, untuk pemain yang gagal menembus skuat inti Chelsea sejak didatangkan pada 2023 dari RB Leipzig.

"AC Milan dengan senang hati mengumumkan penandatanganan permanen Christopher Nkunku dari Chelsea FC. Penyerang asal Prancis tersebut telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2030," kata Milan dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP.

Selama dua musim di Inggris, Nkunku mencetak 18 gol dari 62 pertandingan di seluruh kompetisi. Cedera dan persaingan dengan Nicolas Jackson membuatnya lebih sering dimainkan di turnamen piala oleh pelatih Chelsea, Enzo Maresca.

Kepindahan ke Milan memberi Nkunku kesempatan tampil reguler jelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mengingat dia belum pasti masuk skuat Prancis. Dia sempat absen di laga perempat final dan final four Liga Negara UEFA, dan sejauh ini baru mencetak satu gol dari 14 penampilan untuk Les Bleus, saat melawan Israel Oktober tahun lalu.

Di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Milan memulai musim Serie A 2025/26 dengan tiga poin dari dua laga, setelah mengalahkan Lecce 2-0, meski mereka tidak bermain di kompetisi Eropa akibat finis di posisi delapan musim lalu. (M-2)