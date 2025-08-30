Lecce vs AC Milan: Rossoneri Raih Kemenangan Perdana di Serie A Musim Ini

Pemain AC Milan merayakan kemenangan.(X/Milan)

AC Milan akhirnya mencatat kemenangan pertama di Liga Italia musim 2025/2026 setelah menumbangkan Lecce. Lecce vs AC Milan yang digelar di Stadion Via del Mare, Sabtu (30/8) dini hari WIB, berakhir dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan Rossoneri lahir lewat aksi Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-66 dan Christian Pulisic di menit ke-86, menurut catatan resmi Serie A. Tambahan tiga poin ini membawa Milan naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Lecce harus turun ke posisi ke-15 dengan baru mengoleksi satu angka.

Secara statistik, Milan tampil lebih dominan dengan 56 persen penguasaan bola dan melepas 14 tembakan, enam di antaranya mengarah tepat ke gawang. Sejak menit awal, tim tamu langsung mengambil inisiatif serangan. Matteo Gabbia sempat menjebol gawang Lecce, namun gol dianulir wasit setelah meninjau VAR karena pelanggaran.

Baca juga : Klasemen Liga Italia Serie A: Perebutan Gelar Juara masih Sengit

Milan terus menekan lewat peluang dari Loftus-Cheek dan Santiago Gimenez, namun upaya mereka masih bisa digagalkan kiper Lecce, Wladimiro Falcone. Memasuki babak kedua, Alexis Saelemaekers juga sempat mencetak gol, tetapi kembali dianulir VAR akibat posisi offside.

Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-66 ketika Loftus-Cheek menanduk bola ke gawang Falcone untuk membuka skor 1-0. Pada menit-menit akhir, Milan memastikan kemenangan lewat gol Pulisic yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti, menutup laga dengan skor 2-0.

Dengan hasil ini, Milan membangun momentum awal musim dan berharap bisa bersaing lebih konsisten di papan atas Liga Italia Serie A. (Ant/E-3)