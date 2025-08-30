Hasil Lecce vs Milan: Meski Menang, Allegri Akui harus Banyak Berbenah

Headline
Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menegaskan bahwa timnya masih harus terus berbenah meski meraih kemenangan atas Lecce di lanjutan Liga Italia Serie A. Laga Lecce vs Milan yang digelar di Stadio Via del Mare, Sabtu (30/8), berakhir dengan skor 0-2.
Dalam pertandingan itu, dua gol Milan sempat dianulir. Hingga akhirnya, Ruben Loftus-Cheek (66) dan Christian Pulisic (86) memastikan kemenangan bagi Rossoneri. Allegri menekankan pentingnya hasil positif, baik untuk mendongkrak posisi klasemen maupun menebus kekalahan dari Cremonese.
"Kami harus pantang lengah dan terus bekerja memperbaiki pertahanan. Kemenangan ini penting, tapi yang terpenting adalah menunjukkan kerendahan hati, rasa hormat, dan kesabaran," katanya dikutip dari Football Italia.
Terkait Nkunku, yang didatangkan dari Chelsea dengan biaya 37 juta euro atau sekitar Rp711,2 miliar ditambah bonus, Allegri mengakui belum menemukan cara ideal untuk memanfaatkan kualitasnya dalam sistem tim.
“Saya belum tahu bagaimana cara menggunakan Nkunku, tapi dia jelas memiliki kualitas tinggi. Yang penting adalah menemukan keseimbangan dalam tim,” ujar Allegri.
Dalam laga itu juga, Milan mencoba sistem 3-5-2, meski dengan Alexis Saelemaekers lebih sering mundur untuk membantu pertahanan sehingga hampir menyerupai 3-6-1. Menurut Allegri, perubahan itu untuk memberi keseimbangan dan menutup ruang lebih baik di lapangan.
Allegri juga menegaskan, ia sengaja tidak membahas masa depan Gimenez dan Musah yang tengah dikaitkan dengan klub lain. “Saya tidak ingin tahu soal pasar transfer saat pertandingan, karena fokus tim sangat penting. Klub akan mengambil keputusan terbaik agar Milan kembali kompetitif,” katanya. (E-3)
