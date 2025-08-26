Leeds United Datangkan James Justin dari Leicester City

Headline
KLUB Liga Primer InggrisLeeds United mengumumkan telah mendatangkan bek kanan James Justin dari klub Divisi Championship Leicester City di bursa transfer musim panas ini.
"Leeds United dengan bangga mengumumkan transfer bek berpengalaman James Justin dari klub Divisi Championship, Leicester City," ungkap Leeds United di laman daring resmi mereka, Selasa (26/8).
Menurut laporan The Athletic, pemain berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak empat tahun dengan Leeds United.
Nilai transfer Justin dilaporkan mencapai 25 juta pound sterling (Rp547 miliar) dengan potensi tambahan bonus berdasarkan performa.
Justin, yang dikenal karena fleksibilitasnya sebagai bek kanan dan bek kiri, dapat memberikan dimensi baru bagi skuad asuhan Daniel Farke.
Justin sendiri bahagia bisa bergabung dengan Leeds dan kembali bermain di Liga Primer Inggris.
"Tentu saja bergabung dengan klub sebesar dan memiliki sejarah, serta kembali ke Liga Inggris adalah hal luar biasa bagi saya, jadi saya
sangat bahagia bisa berada di sini," ujarnya.
"Semoga saya bisa bermain di depan secepatnya dan menunjukkan kemampuan saya, tetapi saya harus mempersiapkan diri dan berlatih sebelum hal itu terjadi," lanjutnya.
Justin memulai kariernya di akademi Luton Town sebelum bergabung dengan Leicester City pada 2019.
Selama di Leicester City, dia tampil dalam lebih dari 130 pertandingan dan menjadi salah satu bek serba bisa yang disegani di Liga Primer Inggris.
Namun, cedera lutut yang serius pada 2021 menghambat perkembangannya. Meski begitu, dia bangkit dan kembali menunjukkan performa impresif dalam beberapa musim terakhir.
Kedatangan Justin dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat pertahanan Leeds, yang musim lalu kerap kebobolan dalam laga-laga krusial.
Dengan pengalaman dan kemampuan Justin, Leeds berharap dapat bersaing lebih baik di papan tengah Liga Primer Inggris musim ini. (Ant/Z-1)
