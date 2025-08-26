Everton Datangkan Tyler Dibling dari Southampton

Pemain antar Everton Tyler Dibling(X @Everton)

KLUB Liga Primer Inggris Everton mengumumkan kedatangan winger muda berbakat, Tyler Dibling, dari klub Divisi Championship Southampton dalam bursa transfer musim panas 2025.

Dalam situs resmi klub, the Toffees mengumumkan pemain berusia 19 tahun itu sudah menandatangani kontrak empat tahun.

"Everton menyelesaikan transfer Tyler Dibling dari Southampton dengan kontrak empat tahun hingga Juni 2029," ungkap klub asal Merseyside itu dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

Meski nilainya tidak diungkapkan, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan kedua klub menyepakati nilai 42 juta pound sterling (Rp919 miliar).

Dalam wawancara dengan evertontv, Dibling mengaku gembira bergabung dengan Everton.

"Saya sangat antusias untuk bergabung. Saya sudah merasakan atmosfer klub ini bahkan sebelum tiba, melalui media sosial dan cerita dari orang-orang tentang Everton. Saya belum pernah begitu bersemangat untuk bermain sepak bola, dan saya siap memulai," ujar Dibling.

Menurut dia, kepindahan ke Everton terasa seperti 'kecocokan yang sempurna' karena atmosfer keluarga di dalam klub itu, dukungan luar biasa dari penggemar, dan proyek ambisius klub itu dengan stadion baru, Stadion Hill Dickinson.

Dibling bergabung dengan Everton setelah menjalani musim terobosan bersama Southampton di Liga Primer Inggris, musim lalu.

Meskipun Southampton terdegradasi, Dibling tampil mengesankan dengan 33 penampilan di Liga Primer Inggris, mencetak dua gol, dan menjadi salah satu prospek menyerang paling menjanjikan di Inggris.

Transfer ini menjadi yang kedelapan Everton musim panas ini di bawah asuhan pelatih David Moyes.

Kedatangan Dibling dapat memperkuat lini serang Everton, terutama sisi kanan di mana klub kekurangan opsi sejak Jack Harrison dan Jesper Lindstrom hengkang musim lalu.

Dengan tambahan Dibling, ditambah Jack Grealish, Thierno Barry, dan Kiernan Dewsbury-Hall, Everton menunjukkan ambisi besar bangkit di Liga Primer Inggris musim ini, terutama dengan kehadiran di stadion barunya, Stadion Hill Dickinson. (Ant/Z-1)