Fenerbahce Pinjam Edson Alvarez dari West Ham United

Pemain baru Fenerbahce Edson Alvarez(X @Fenerbahce)

KAPTEN timnas Meksiko Edson Alvarez resmi dipinjam klub Liga Turki Fenerbahce selama semusim ditambah opsi pembelian permanen dari klub Liga Primer Inggris West Ham United

"Saya tahu Fenerbahce adalah klub besar sebelum datang ke sini, tetapi sejak pertama tiba, saya melihat Fenerbahce jauh lebih besar dari yang saya bayangkan," ujar Alvarez dikutip dari laman daring resmi Fenerbahce, Selasa (26/8).

"Saya sangat senang berada di sini. Saya ingin segera berlatih bersama tim, bertemu para penggemar di stadion, dan bermain di depan mereka," lanjut dia.

West Ham United merekrut Alvarez dari Ajax pada musim panas 2023 dengan biaya sekitar 40 juta euro (sekitar Rp766 milyar).

Pemain berusia 27 tahun itu telah tampil 73 kali bersama The Hammers dalam dua musim, dengan koleksi dua gol. Ia pernah bermain di bawah tiga manajer berbeda, yakni David Moyes, Julen Lopetegui, dan Graham Potter.

Alvarez merupakan kapten timnas Meksiko dengan catatan 92 penampilan dan empat trofi, termasuk Liga Negara CONCACAF serta Piala Emas tahun ini.

Setelah empat musim beruntun finis di peringkat kedua Liga Turki, tim asuhan Jose Mourinho itu memperkuat skuad dengan mendatangkan gelandang bertahan Sofyan Amrabat secara permanen setelah masa pinjamannya berakhir, serta meminjam striker Jhon Duran.

Bek Milan Skriniar, yang juga dipinjam pada musim 2024/25, kini dikontrak permanen, sementara Nelson Semedo didatangkan secara gratis usai meninggalkan Wolverhampton Wanderers.

Sementara itu, West Ham United mendatangkan empat pemain baru pada bursa transfer musim panas ini: Callum Wilson dan Kyle Walker-Peters (bebas transfer), gelandang Senegal El Hadji Malick Diouf, serta kiper Mads Hermansen dari Leicester City. Mereka juga mempermanenkan status Jean-Clair Todibo dari Nice.

Di sisi lain, Mohammed Kudus pindah ke Tottenham Hotspur, sementara sejumlah pemain hengkang secara gratis, termasuk Vladimir Coufal, Aaron Cresswell, Kurt Zouma, Danny Ings, Michail Antonio, dan Lukasz Fabianski.

Skuad asuhan Graham Potter itu sendiri mengawali musim Liga Primer Inggris dengan dua kekalahan beruntun. Terakhir mereka takluk 1-5 di tangan Chelsea. (Ant/Z-1)