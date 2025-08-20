Megawati Hangestri Resmi Bergabung dengan Klub Turki Manisa BBSK

Headline
ATLET bola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi resmi meneken kontrak bersama klub Liga Voli Turki Manisa BBSK untuk mengarungi kompetisi Kadinlar 1 Ligi musim 2025/2026.
"Pemain kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menandatangani kontrak yang menghubungkannya dengan warna kami!" tulis pernyataan resmi Manisa BBSK di Instagram resmi mereka, Selasa (19/8).
Masih pada unggahan resmi Manisa BBSK, prosesi penandatanganan kontrak ini berlangsung Fasilitas Olahraga Halil Onultmak yang turut dihadiri Presiden klub Murat Ku.
Manisa BBSK mengaku sangat senang menyambut kehadiran Megawati ke dalam tim dan berharap atlet voli putri asal Jember, Jawa Timur tersebut dapat meraih kesuksesan bersama klub barunya.
Megawati berkarier di Turki dengan modal bagus setelah sebelumnya ia sempat memperkuat klub Korea Selatan, Red Sparks, selama dua musim kompetisi di Liga Voli Korea Selatan.
Di musim keduanya, Megawati berkontribusi besar membawa tim mencapai final. Namun, Red Sparks gagal meraih gelar juara usai kalah dalam laga lima putaran yang dimenangkan Pink Spiders dengan skor laga (3-2).
Setelah kandas di partai pamungkas, Megawati memutuskan tidak melanjutkan kontrak bersama Red Sparks, meskipun manajemen tim memintanya bertahan satu musim lagi.
Megawati kemudian bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final four Proliga 2025, namun kondisinya yang belum pulih total membuatnya tidak tampil optimal. Dia melakoni beberapa laga namun gagal membantu tim ke grand final. (Ant/Z-1)
