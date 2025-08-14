Besiktas Dilaporkan Serius Berupaya Datangkan Jadon Sancho dari Manchester United

Headline
KLUB Liga Turki Besiktas, menunjukkan ketertarikan serius untuk mendatangkan winger Manchester United Jadon Sancho di bursa transfer musim panas ini.
Presiden Besiktas Serdal Adali mengungkapkan bahwa klub Liga Turki itu memiliki anggaran untuk menggaet pemain berusia 25 tahun tersebut, yang kini masuk dalam daftar jual Manchester United.
Dalam pernyataannya kepada Turkiye Today, Rabu (13/8), Adali menyampaikan antusiasmenya yang sejalan dengan keinginan suporter Besiktas, yang telah membanjiri media sosial Sancho dengan ajakan untuk bergabung.
"Sama seperti fans yang menginginkannya, saya juga menginginkannya, yang terpenting adalah keinginan pemain itu sendiri untuk datang ke Turki. Kami memiliki anggaran dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membawanya ke sini," ujarnya.
Namun, Adali juga mengakui tantangan dalam merekrut Sancho, yang biasanya lebih memilih klub peserta Liga Champions.
"Pemain seperti Jadon Sancho biasanya memilih klub yang bermain di Liga Champions. Apakah itu memungkinkan sekarang? Sulit dikatakan. Namun, bila ada peluang, kami akan mendapatkannya. Fans Besiktas bisa tenang," tegas Adali.
Sancho, yang sebelumnya bersinar bersama Borussia Dortmund, bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2021 dengan nilai
transfer sekitar 85 juta euro.
Namun, performanya di Old Trafford tidak sesuai ekspektasi, dan konflik dengan pelatih Erik ten Hag membuatnya dipinjamkan kembali ke Dortmund pada musim 2023/24.
Kini, dengan masa depan yang tidak pasti di Manchester United, Sancho menjadi target sejumlah klub Eropa, termasuk Besiktas, yang berambisi memperkuat skuad untuk kompetisi domestik dan potensi kompetisi Eropa di masa depan.
Besiktas, yang finis di posisi kelima Liga Turki musim lalu, tengah berupaya membangun skuad kompetitif untuk menantang gelar musim ini.
Selain Sancho, klub juga dikaitkan dengan beberapa pemain bintang lainnya untuk memperkuat lini serang mereka.
Adali menegaskan Besiktas akan terus memantau situasi Sancho dan berupaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Sementara itu, Manchester United masih berfokus untuk merampingkan skuad mereka menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini.
Musim lalu, Sancho mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan selama masa pinjamannya di Borussia Dortmund, menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar bila berada di lingkungan yang tepat. (Ant/Z-1)
