Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Daftar Juara Community Shield, Manchester United Masih Jadi yang Terbanyak

Basuki Eka Purnama
11/8/2025 09:06
Daftar Juara Community Shield, Manchester United Masih Jadi yang Terbanyak
Para pemain Crystal Palace melakukan selebrasi usai menjadi juara Community Shield.(AFP/Glyn KIRK)

CRYSTAL Palace untuk pertama kalinya menjuarai Community Shield dan sekaligus menjadi klub ke-24 yang memenangkan trofi tersebut.

The Eagles kini bergabung dalam daftar eksklusif ini bersama Newcastle United, West Ham United, dan Aston Villa yang masing-masing sekali memenangkan trofi ini.

Manchester United masih memimpin daftar juara Community Shield sebanyak 21 kali, diikuti Arsenal 17 kali, dan Liverpool 16 kali.

Baca juga : Crystal Palace vs Liverpool, Arne Slot: Pertahanan harus Banyak Berbenah

Laga melawan Liverpool di Stadion Wembley, Minggu (10/8) malam WIB tadi berakhir dramatis dengan kemenangan Crystal Palace melalui adu penalti.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan Liverpool 2-1 setelah gol Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong dibalas oleh Jean-Philippe Mateta dari titik penalti.

Di babak kedua, Ismaila Sarr menyamakan kedudukan menjadi 2-2 untuk memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti.

Dean Henderson menjadi pahlawan Palace dengan menepis tendangan penalti Mohamed Salah dan Harvey Elliott untuk mengantarkan timnya menang 3-2.

Gelar ini melengkapi kesuksesan Crystal Palace yang tampil di Community Shiled sebagai juara Piala FA.

Berikut daftar lengkap peraih Community Shield:

  1. Manchester United: 21 trofi
  2. Arsenal: 17 trofi
  3. Liverpool: 16 trofi
  4. Everton: 9 trofi
  5. Tottenham Hotspur: 7 trofi
  6. Manchester City: 7 trofi
  7. Chelsea: 4 trofi
  8. Leeds United: 2 trofi
  9. Leicester City: 2 trofi
  10. West Browmich Albion: 2 trofi
  11. Burnley: 2 trofi
  12. Newcastle United: 1 trofi
  13. Brighton and Hove Albion: 1 trofi
  14. Blackburn Rovers: 1 trofi
  15. Huddersfield Town: 1 trofi
  16. Sheffield Wednesday: 1 trofi
  17. Sunderland: 1 trofi
  18. Bolton Wanderers: 1 trofi
  19. Derby County: 1 trofi
  20. Nottingham Forest: 1 trofi
  21. Portsmouth: 1 trofi
  22. West Ham United: 1 trofi
  23. Aston Villa: 1 trofi
  24. Crystal Palace: 1 trofi (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved