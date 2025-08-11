Daftar Juara Community Shield, Manchester United Masih Jadi yang Terbanyak

Para pemain Crystal Palace melakukan selebrasi usai menjadi juara Community Shield.(AFP/Glyn KIRK)

CRYSTAL Palace untuk pertama kalinya menjuarai Community Shield dan sekaligus menjadi klub ke-24 yang memenangkan trofi tersebut.

The Eagles kini bergabung dalam daftar eksklusif ini bersama Newcastle United, West Ham United, dan Aston Villa yang masing-masing sekali memenangkan trofi ini.

Manchester United masih memimpin daftar juara Community Shield sebanyak 21 kali, diikuti Arsenal 17 kali, dan Liverpool 16 kali.

Laga melawan Liverpool di Stadion Wembley, Minggu (10/8) malam WIB tadi berakhir dramatis dengan kemenangan Crystal Palace melalui adu penalti.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan Liverpool 2-1 setelah gol Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong dibalas oleh Jean-Philippe Mateta dari titik penalti.

Di babak kedua, Ismaila Sarr menyamakan kedudukan menjadi 2-2 untuk memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti.

Dean Henderson menjadi pahlawan Palace dengan menepis tendangan penalti Mohamed Salah dan Harvey Elliott untuk mengantarkan timnya menang 3-2.

Gelar ini melengkapi kesuksesan Crystal Palace yang tampil di Community Shiled sebagai juara Piala FA.

Berikut daftar lengkap peraih Community Shield: