Daftar Juara Community Shield, Manchester United Masih Jadi yang Terbanyak

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
CRYSTAL Palace untuk pertama kalinya menjuarai Community Shield dan sekaligus menjadi klub ke-24 yang memenangkan trofi tersebut.
The Eagles kini bergabung dalam daftar eksklusif ini bersama Newcastle United, West Ham United, dan Aston Villa yang masing-masing sekali memenangkan trofi ini.
Manchester United masih memimpin daftar juara Community Shield sebanyak 21 kali, diikuti Arsenal 17 kali, dan Liverpool 16 kali.
Laga melawan Liverpool di Stadion Wembley, Minggu (10/8) malam WIB tadi berakhir dramatis dengan kemenangan Crystal Palace melalui adu penalti.
Babak pertama berakhir dengan keunggulan Liverpool 2-1 setelah gol Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong dibalas oleh Jean-Philippe Mateta dari titik penalti.
Di babak kedua, Ismaila Sarr menyamakan kedudukan menjadi 2-2 untuk memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti.
Dean Henderson menjadi pahlawan Palace dengan menepis tendangan penalti Mohamed Salah dan Harvey Elliott untuk mengantarkan timnya menang 3-2.
Gelar ini melengkapi kesuksesan Crystal Palace yang tampil di Community Shiled sebagai juara Piala FA.
Di balik nama besar Manchester United, ada pola yang mulai disorot tajam, yaitu kebiasaan melepas penjaga gawang berkualitas
PELATIH Manchester United Ruben Amorim memuji Benjamin Sesko sebagai sosok dengan karakter yang tepat bagi skuadnya, usai penyerang timnas Slovenia itu resmi direkrut dari RB Leipzig.
Manchster United membeli Benjamin Sesko di harga 76,5 juta euro (Rp1,6 triliun), dengan bonus tambahan 8,5 juta euro (Rp186 miliar) dari RB Leipzig.
Sebelumnya, laga antara Manchester United dan Fiorentina itu berakhir 1-1 selama 90 menit.
David De Gea sukses menahan gempuran mantan klubnya, Manchester United. Sejak didepak dari old Trafford pada 2023 silam, ini adalah kali pertama De Gea kembali ke stadion tersebut.
MANCHESTER United dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk meminjamkan striker Rasmus Hojlund ke AC Milan.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatiran atas rapuhnya lini pertahanan timnya. Itu ia sampaikan setelah Virgil van Dijk dipecundangi Crystal Palace di laga Community Shield.
Crystal Palace berhasil meraih trofi FA Community Shield pertama mereka setelah menang dramatis 3-2 melalui adu penalti melawan Liverpool.
Crystal Palace mencetak sejarah dengan meraih gelar Community Shield untuk pertama kalinya.
Laga Community Shield antara juara Liga Primer Inggris, Liverpool, dan jawara Piala FA, Crystal Palace, itu harus dilanjutkan dengan adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 2-2.
The Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved