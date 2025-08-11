Dean Henderson: Benteng Crystal Palace, Mimpi Buruk Liverpool

Dean Henderson mengangkat piala.(Instagram/433)

Crystal Palace berhasil meraih trofi FA Community Shield pertama mereka setelah menang dramatis 3-2 melalui adu penalti melawan Liverpool. Kiper Dean Henderson tampil menjadi pahlawan bagi The Eagles.

Dalam waktu normal, laga Crystal Palace vs Liverpool berkesudahan 2-2. Di babak penalti, Henderson menggagalkan tendangan penalti Alexis Mac Allister dan Harvey Elliott, sementara Mohamed Salah gagal mengeksekusi tendangannya dengan baik dan mengirim bola melebar di atas mistar.

Spesialis Penalti

Ini bukan pertama kalinya Henderson menjadi mimpi buruk bagi bintang Mesir. Pada final Piala FA musim lalu, ia sukses menepis penalti Omar Marmoush. Henderson menjadi kiper pertama yang menghentikan penalti di final Piala FA (tidak termasuk adu penalti) sejak Petr Cech pada 2010.

Baca juga : Daftar Lengkap Juara Community Shield, Siapa Terbanyak?

Menghadapi Liverpool, Henderson terlihat selalu selangkah di depan setiap penendang. Kamera menangkap momen ia melihat botol minum yang sudah diberi catatan arah tendangan favorit para pemain Liverpool. Trik itu juga ia gunakan saat menghadapi Marmoush.

“Aku mempelajari para penendang penalti dengan cermat. Kuncinya ada pada persiapan dan fokus,” ujar Henderson usai pertandingan.

Dari Cadangan United ke Kiper Utama Palace

Kiper berusia 28 tahun ini memulai karier di Manchester United, namun setelah menjalani beberapa masa peminjaman, ia hengkang pada 2023 untuk menjadi kiper utama Crystal Palace.

Sejak saat itu, Henderson membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang paling konsisten dan dapat diandalkan di Liga Primer Inggris.