Dean Henderson: Benteng Crystal Palace, Mimpi Buruk Liverpool

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Crystal Palace berhasil meraih trofi FA Community Shield pertama mereka setelah menang dramatis 3-2 melalui adu penalti melawan Liverpool. Kiper Dean Henderson tampil menjadi pahlawan bagi The Eagles.
Dalam waktu normal, laga Crystal Palace vs Liverpool berkesudahan 2-2. Di babak penalti, Henderson menggagalkan tendangan penalti Alexis Mac Allister dan Harvey Elliott, sementara Mohamed Salah gagal mengeksekusi tendangannya dengan baik dan mengirim bola melebar di atas mistar.
Ini bukan pertama kalinya Henderson menjadi mimpi buruk bagi bintang Mesir. Pada final Piala FA musim lalu, ia sukses menepis penalti Omar Marmoush. Henderson menjadi kiper pertama yang menghentikan penalti di final Piala FA (tidak termasuk adu penalti) sejak Petr Cech pada 2010.
Menghadapi Liverpool, Henderson terlihat selalu selangkah di depan setiap penendang. Kamera menangkap momen ia melihat botol minum yang sudah diberi catatan arah tendangan favorit para pemain Liverpool. Trik itu juga ia gunakan saat menghadapi Marmoush.
“Aku mempelajari para penendang penalti dengan cermat. Kuncinya ada pada persiapan dan fokus,” ujar Henderson usai pertandingan.
Kiper berusia 28 tahun ini memulai karier di Manchester United, namun setelah menjalani beberapa masa peminjaman, ia hengkang pada 2023 untuk menjadi kiper utama Crystal Palace.
Sejak saat itu, Henderson membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang paling konsisten dan dapat diandalkan di Liga Primer Inggris.
Manchester United masih memimpin daftar juara Community Shield sebanyak 21 kali, diikuti Arsenal 17 kali, dan Liverpool 16 kali.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatiran atas rapuhnya lini pertahanan timnya. Itu ia sampaikan setelah Virgil van Dijk dipecundangi Crystal Palace di laga Community Shield.
Di balik nama besar Manchester United, ada pola yang mulai disorot tajam, yaitu kebiasaan melepas penjaga gawang berkualitas
Crystal Palace mencetak sejarah dengan meraih gelar Community Shield untuk pertama kalinya.
Laga Community Shield antara juara Liga Primer Inggris, Liverpool, dan jawara Piala FA, Crystal Palace, itu harus dilanjutkan dengan adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 2-2.
Liverpool perlu segera membenahi pertahanan menjelang laga pembuka Liga Primer Inggris melawan Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB.
Mohamed Salah mengkritik UEFA atas penghormatan kepada pesepak bola Palestina Suleiman al-Obeid, yang diunggah di media sosial tanpa menyebutkan keadaan seputar kematiannya.
