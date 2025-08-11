Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Daftar Lengkap Juara Community Shield, Siapa Terbanyak?

Andhika Prasetyo
11/8/2025 06:17
Daftar Lengkap Juara Community Shield, Siapa Terbanyak?
Ilustrasi(The FA Cup)

Crystal Palace mencetak sejarah dengan meraih gelar Community Shield untuk pertama kalinya. The Eagles menjadi klub ke-24 yang berhasil mengangkat trofi bergengsi tersebut. Mereka kini masuk ke daftar eksklusif bersama Newcastle United, West Ham United, dan Aston Villa yang masing-masing baru sekali menjadi juara.

Dalam daftar sepanjang masa, Manchester United masih menjadi penguasa dengan 21 gelar, disusul Arsenal dengan 17 gelar dan Liverpool dengan 16 gelar.

Final antara Crystal Palace vs Liverpool yang digelar di Stadion Wembley, Minggu (WIB), menghadirkan drama hingga akhir. Liverpool unggul 2-1 di babak pertama lewat gol Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong, sementara Palace hanya membalas sekali melalui penalti Jean-Philippe Mateta.

Baca juga : Crystal Palace vs Liverpool, Menang Adu Penalti, The Eagles Juara Community Shield

Memasuki babak kedua, Ismaila Sarr mencetak gol penyeimbang untuk memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Di momen krusial, kiper Dean Henderson tampil gemilang dengan menepis tendangan Mohamed Salah dan Harvey Elliott. Palace akhirnya menang 3-2 dan mengangkat trofi.

Keberhasilan ini melengkapi pencapaian manis Palace musim ini setelah sebelumnya juga menjuarai Piala FA.

Berikut daftar lengkap juara Community Shield:

  1. Manchester United: 21 trofi
  2. Arsenal: 17 trofi
  3. Liverpool: 16 trofi
  4. Everton: 9 trofi
  5. Tottenham Hotspur: 7 trofi
  6. Manchester City: 7 trofi
  7. Chelsea: 4 trofi
  8. Leeds United: 2 trofi
  9. Leicester City: 2 trofi
  10. West Browmich Albion: 2 trofi
  11. Burnley: 2 trofi
  12. Newcastle United: 1 trofi
  13. Brighton & Hove Albion: 1 trofi
  14. Blackburn Rovers: 1 trofi
  15. Huddersfield Town: 1 trofi
  16. Sheffield Wednesday: 1 trofi
  17. Sunderland: 1 trofi
  18. Bolton Wanderers: 1 trofi
  19. Derby County: 1 trofi
  20. Nottingham Forest: 1 trofi
  21. Portsmouth: 1 trofi
  22. West Ham United: 1 trofi
  23. Aston Villa: 1 trofi
  24. Crystal Palace: 1 trofi

(Ant/E-3)



Editor : Andhika
