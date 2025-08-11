Daftar Lengkap Juara Community Shield, Siapa Terbanyak?

Ilustrasi(The FA Cup)

Crystal Palace mencetak sejarah dengan meraih gelar Community Shield untuk pertama kalinya. The Eagles menjadi klub ke-24 yang berhasil mengangkat trofi bergengsi tersebut. Mereka kini masuk ke daftar eksklusif bersama Newcastle United, West Ham United, dan Aston Villa yang masing-masing baru sekali menjadi juara.

Dalam daftar sepanjang masa, Manchester United masih menjadi penguasa dengan 21 gelar, disusul Arsenal dengan 17 gelar dan Liverpool dengan 16 gelar.

Final antara Crystal Palace vs Liverpool yang digelar di Stadion Wembley, Minggu (WIB), menghadirkan drama hingga akhir. Liverpool unggul 2-1 di babak pertama lewat gol Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong, sementara Palace hanya membalas sekali melalui penalti Jean-Philippe Mateta.

Memasuki babak kedua, Ismaila Sarr mencetak gol penyeimbang untuk memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Di momen krusial, kiper Dean Henderson tampil gemilang dengan menepis tendangan Mohamed Salah dan Harvey Elliott. Palace akhirnya menang 3-2 dan mengangkat trofi.

Keberhasilan ini melengkapi pencapaian manis Palace musim ini setelah sebelumnya juga menjuarai Piala FA.

Berikut daftar lengkap juara Community Shield:

Manchester United: 21 trofi Arsenal: 17 trofi Liverpool: 16 trofi Everton: 9 trofi Tottenham Hotspur: 7 trofi Manchester City: 7 trofi Chelsea: 4 trofi Leeds United: 2 trofi Leicester City: 2 trofi West Browmich Albion: 2 trofi Burnley: 2 trofi Newcastle United: 1 trofi Brighton & Hove Albion: 1 trofi Blackburn Rovers: 1 trofi Huddersfield Town: 1 trofi Sheffield Wednesday: 1 trofi Sunderland: 1 trofi Bolton Wanderers: 1 trofi Derby County: 1 trofi Nottingham Forest: 1 trofi Portsmouth: 1 trofi West Ham United: 1 trofi Aston Villa: 1 trofi Crystal Palace: 1 trofi

(Ant/E-3)