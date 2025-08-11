Arne Slot Tegaskan akan Benahi Pertahanan Liverpool Usai Kalah di Laga Community Shield

Pelatih Liverpool Arne Slot(AFP/Glyn KIRK)

PELATIH Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatiran atas rapuhnya lini pertahanan timnya setelah kalah dari Crystal Palace di laga Community Shield, Minggu (10/8).

Menurutnya, The Reds perlu segera membenahi pertahanan menjelang laga pembuka Liga Primer Inggris melawan Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB, setelah kebobolan terlalu banyak gol selama laga pramusim.

"Saat ini, kami tidak kebobolan banyak peluang, tapi kami kebobolan gol," kata pelatih asal Belanda itu di laman daring resmi Liverpool.

Meski Liverpool aktif dalam bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan playmaker Florian Wirtz, penyerang Hugo Ekitike, dan dua bek sayap Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez, Slot menilai lini pertahanan masih perlu penyesuaian.

Dia menegaskan timnya mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi, baik dalam aspek ofensif maupun defensif, agar para pemain baru terintegrasi dengan baik.

"Sekarang kami lebih baik dalam menciptakan dan mendapatkan situasi menjanjikan dibandingkan sepanjang musim lalu," kata dia.

"Namun, di sisi lain, yang membuat kami sangat kuat musim lalu adalah kami biasanya menang dengan selisih satu gol, dan itu karena kami sering menjaga clean sheet atau maksimal kebobolan satu gol," sambung Slot.

Slot tetap optimistis Liverpool mampu memperbaiki performa pertahanannya.

Kekalahan dalam Community Shield menjadi peringatan bagi The Reds untuk segera memperkuat organisasi pertahanan agar mengawali musim baru dengan baik. (Ant/Z-1)