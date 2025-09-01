Nottingham Forest vs West Ham United, Cetak Tiga Gol dalam Tempo 7 Menit, The Hammers Menang Telak

Headline
WEST Ham United membukukan kemenangan pertama di ajang Liga Primer Inggris usai membantai Nottingham Forest 3-0, Minggu (31/8) malam WIB.
Dalam laga di Stadion City Ground itu, The Hammers sukses meraih hasil positif usai kalah di dua laga perdana mereka di Liga Primer Inggris musim ini, dari Sunderland dan Chelsea.
West Ham United juga tersingkir di putaran pertama Piala Liga usai dikalahkan Wolverhampton Wanderers 3-2.
Laga berlangsung sengit di awal laga dengan kedua tim sama-sama kesulitan menjebol gawang lawan. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol.
Di babak kedua, West Ham United meningkatkan tempo permainan demi meraih kemenangan.
Meski begitu, the Hammers baru bisa menjebol gawang Nottingham Forest di menit 84 lewat aksi Jarrod Bowen yang menerima umpan dari Crysencio Summerville.
Empat menit kemudian, wasit memberikan hadiah penalti kepada West Ham united usai Summerville dijatuhkan Ibrahim Sangare di kotak terlarang.
Lucas Paqueta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Ini merupakan gol kedua pemain Brasil itu di ajang Liga Primer Inggris.
Di menit pertama masa injury time, West Ham United kembali menjebol gawang Nottingham Forest lewat aksi Callum Wilson memanfaatkan assit dari Malick Diouf.
Skor 3-0 untuk kemenangan West Ham United atas Nottingham Forest bertahan hingga laga usai.
Berkat kemenangan ini, West Ham United keluar dari zona degradasi dan menduduki peringkat enam klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin dari tiga laga.
Adapun Nottingham Forest berada di posisi kesepuluh dengan raihan empat poin dari tiga laga. (bbc/Z-1)
