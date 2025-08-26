Strasbourg Tolak Tawaran Nottingham Forest untuk Dilane Bakwa

Penyerang Strasbourg Dilane Bakwa(AFP/Valery HACHE)

KLUB Ligue 1 Strasbourg menolak tawaran sebesar 30,2 juta pound sterling dari klub Liga Primer Inggris Nottingham Forest untuk striker Dinale Bakwa.

Penyerang berusia 22 tahun itu sangat ingin pindah ke City Ground dan tetap optimistis transfer tersebut dapat dilanjutkan.

Tawaran Nottingham Forest adalah 23,7 juta pound sterling ditambah 6,5 juta pound sterling sebagai tambahan, tetapi Strasbourg menginginkan biaya awal minimal 30 juta pound sterling beserta tambahan-tambahan tersebut.

Bakwa telah mencetak 11 gol dan 20 assist dalam 69 pertandingan untuk Strasbourg - klub dengan kepemilikan BlueCo yang sama dengan Chelsea - sejak tiba dari Bordeaux pada 2023.

Pendatang baru Liga Primer Inggris Leeds United dan Sunderland juga telah menunjukkan minat kepada pemain internasional Prancis U-21 tersebut, yang dapat bermain di sayap atau di depan.

Tawaran Nottingham Forest ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan manajer Nuno Espirito Santo.

Pria berusia 51 tahun itu mengakui pada Jumat (22/8) bahwa hubungannya dengan pemilik Evangelos Marinakis telah "berubah" dan mereka "tidak sedekat dulu".

Sebagian besar kekecewaan bersumber dari aktivitas transfer musim panas meskipun delapan pemain bergabung dengan klub musim panas ini.

Mereka termasuk pemain sayap Dan Ndoye - yang menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 melawan Crystal Palace pada Minggu (24/8) - penyerang James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo, dan gelandang Douglas Luiz.

Namun, Nuno ingin merekrut kiper lain dan dua bek sayap untuk memperkuat skuadnya, mengingat klub tersebut juga berkompetisi di Liga Europa.

Sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa posisi Nuno tidak sepenuhnya aman meskipun musim lalu ia berhasil finis di peringkat ketujuh klasemen dan lolos ke Eropa. Ketidakpastian ini, menurut sumber, kini telah merembet ke skuad utama.

Forest akan menjamu West Ham United dalam pertandingan Liga Primer berikutnya pada Minggu (31/8). (bbc/Z-1)