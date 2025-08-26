Strasbourg Tolak Tawaran Nottingham Forest untuk Dilane Bakwa

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KLUB Ligue 1 Strasbourg menolak tawaran sebesar 30,2 juta pound sterling dari klub Liga Primer Inggris Nottingham Forest untuk striker Dinale Bakwa.
Penyerang berusia 22 tahun itu sangat ingin pindah ke City Ground dan tetap optimistis transfer tersebut dapat dilanjutkan.
Tawaran Nottingham Forest adalah 23,7 juta pound sterling ditambah 6,5 juta pound sterling sebagai tambahan, tetapi Strasbourg menginginkan biaya awal minimal 30 juta pound sterling beserta tambahan-tambahan tersebut.
Bakwa telah mencetak 11 gol dan 20 assist dalam 69 pertandingan untuk Strasbourg - klub dengan kepemilikan BlueCo yang sama dengan Chelsea - sejak tiba dari Bordeaux pada 2023.
Pendatang baru Liga Primer Inggris Leeds United dan Sunderland juga telah menunjukkan minat kepada pemain internasional Prancis U-21 tersebut, yang dapat bermain di sayap atau di depan.
Tawaran Nottingham Forest ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan manajer Nuno Espirito Santo.
Pria berusia 51 tahun itu mengakui pada Jumat (22/8) bahwa hubungannya dengan pemilik Evangelos Marinakis telah "berubah" dan mereka "tidak sedekat dulu".
Sebagian besar kekecewaan bersumber dari aktivitas transfer musim panas meskipun delapan pemain bergabung dengan klub musim panas ini.
Mereka termasuk pemain sayap Dan Ndoye - yang menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 melawan Crystal Palace pada Minggu (24/8) - penyerang James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo, dan gelandang Douglas Luiz.
Namun, Nuno ingin merekrut kiper lain dan dua bek sayap untuk memperkuat skuadnya, mengingat klub tersebut juga berkompetisi di Liga Europa.
Sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa posisi Nuno tidak sepenuhnya aman meskipun musim lalu ia berhasil finis di peringkat ketujuh klasemen dan lolos ke Eropa. Ketidakpastian ini, menurut sumber, kini telah merembet ke skuad utama.
Forest akan menjamu West Ham United dalam pertandingan Liga Primer berikutnya pada Minggu (31/8). (bbc/Z-1)
Douglas Luiz bergabung ke Nottingham Forest dari Juventus dengan status pinjaman dengan kewajiban dipermanenkan di akhir musim bila syarat jumlah penampilan terpenuhi.
Dua gol Chris Wood dan gol pertama Dan Ndoye di Liga Primer Inggris membawa Nottingham Forest memastikan kemenangan atas Brentford di City Ground.
Omari Hutchinson dan James McAtee dipandang sebagai bagian dari rencana membangun skuad yang kompetitif karena Nottingham Forest akan berlaga di kompetisi Eropa pertama sejak musim 1995/96.
Dan Ndoye telah menandatangani kontrak selama lima tahun di Nottingham Forest.
Morgan Gibss-White datang ke Nottingham Forest dari Wolverhampton Wanderers pada musim 2022/2023. Sejak itu, ia sudah tampil 118 kali di kompetisi domestik, dengan 18 gol dan 28 assists.
Olivier Giroud kembali jadi pahlawan Lille lewat gol penentu di masa injury time saat menaklukkan Monaco 1-0 di Ligue 1 2025/26.
OGC Nice meraih kemenangan pertama di Ligue 1 2025/26 usai menaklukkan Auxerre 3-1 di Allianz Riviera.
Olympique Lyonnais melanjutkan tren positif di Ligue 1 2025/26 dengan kemenangan 3-0 atas tim promosi Metz.
Berkat kemenangan ini, PSG memuncaki klasemen Ligue 1 dengan raihan enam poin dari dua laga sementara Angers berada di peringkat delapan klasemen dengan torehan tiga poin.
Musim lalu, Ousmane Dembele menjadi pilar utama PSG dalam meraih treble (Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved