Nice vs Auxerre: Nice Raih Kemenangan Perdana, Tumbangkan Auxerre 3-1

Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
NICE meraih kemenangan pertama mereka di Ligue 1 musim ini setelah menaklukkan Auxerre 3-1 pada pekan kedua di Allianz Riviera. Gol kemenangan dicetak Jeremie Boga, gol bunuh diri Akpa, serta Terem Moffi, sementara Auxerre sempat menyamakan kedudukan lewat Sinayoko.
Pertandingan baru berjalan tiga menit, Nice sudah unggul melalui Boga yang memanfaatkan umpan silang Louchet. Namun, Auxerre mampu membalas pada menit ke-21 lewat Sinayoko setelah serangkaian penyelamatan gemilang dari kiper Yéhvann Diouf.
Keunggulan tuan rumah kembali hadir empat menit berselang. Tekanan Kevin Carlos membuat Akpa melakukan gol bunuh diri yang mengubah skor menjadi 2-1. Menjelang turun minum, Auxerre harus bermain dengan 10 orang setelah kiper mereka, Léon, dikartu merah karena melanggar Jansson.
Memasuki babak kedua, Nice tetap dominan meski Auxerre sempat memberi perlawanan lewat beberapa peluang Sinayoko. Gol ketiga akhirnya datang di menit ke-76, ketika umpan lob cantik Louchet dituntaskan Moffi dengan sundulan.
Hingga akhir laga, Nice mampu menjaga keunggulan tanpa banyak tekanan berarti. Kemenangan ini menjadi tiga poin perdana Les Aiglons musim ini, sekaligus modal berharga untuk melanjutkan persaingan di papan atas. (Nice/Z-2)
NICE dengan bangga mengumumkan keanggotaannya secara resmi di tiga organisasi MICE paling bergengsi di dunia.
Benfica melaju ke babak playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 4-0 usai menang 2-0 di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi di kandang Nice.
Evann Guessand, yang sebelumnya diincar Crystal Palace, akan menjadi rekrutan besar pertama Aston Villa di musim panas ini.
Nice perpanjang rekor tak terkalahkan atas Reims menjadi 13 laga usai menang 1-0 di Allianz Riviera, menjaga asa finis di posisi otomatis Liga Champions musim depan.
Paris Saint-Germain (PSG) gagal meraih predikat invincible atau tak terkalahkan musim ini.
Olympique Lyonnais melanjutkan tren positif di Ligue 1 2025/26 dengan kemenangan 3-0 atas tim promosi Metz.
Berkat kemenangan ini, PSG memuncaki klasemen Ligue 1 dengan raihan enam poin dari dua laga sementara Angers berada di peringkat delapan klasemen dengan torehan tiga poin.
Musim lalu, Ousmane Dembele menjadi pilar utama PSG dalam meraih treble (Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions).
Kedatangan Andy Diouf merupakan bagian dari rencana jangka panjang Inter Milan di bawah asuhan pelatih baru, Cristian Chivu, untuk menyegarkan skuad dengan pemain muda dan dinamis.
Kevin Trapp resmi menandatangani kontrak dengan klub promosi Ligue 1 Paris FC dari klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved