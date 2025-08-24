Headline
Nice vs Auxerre: Nice Raih Kemenangan Perdana, Tumbangkan Auxerre 3-1

Thalatie K Yani
24/8/2025 06:32
Nice vs Auxerre: Nice Raih Kemenangan Perdana, Tumbangkan Auxerre 3-1
OGC Nice meraih kemenangan pertama di Ligue 1 2025/26 usai menaklukkan Auxerre 3-1 di Allianz Riviera. (Nice)

NICE meraih kemenangan pertama mereka di Ligue 1 musim ini setelah menaklukkan Auxerre 3-1 pada pekan kedua di Allianz Riviera. Gol kemenangan dicetak Jeremie Boga, gol bunuh diri Akpa, serta Terem Moffi, sementara Auxerre sempat menyamakan kedudukan lewat Sinayoko.

Pertandingan baru berjalan tiga menit, Nice sudah unggul melalui Boga yang memanfaatkan umpan silang Louchet. Namun, Auxerre mampu membalas pada menit ke-21 lewat Sinayoko setelah serangkaian penyelamatan gemilang dari kiper Yéhvann Diouf.

Keunggulan tuan rumah kembali hadir empat menit berselang. Tekanan Kevin Carlos membuat Akpa melakukan gol bunuh diri yang mengubah skor menjadi 2-1. Menjelang turun minum, Auxerre harus bermain dengan 10 orang setelah kiper mereka, Léon, dikartu merah karena melanggar Jansson.

Memasuki babak kedua, Nice tetap dominan meski Auxerre sempat memberi perlawanan lewat beberapa peluang Sinayoko. Gol ketiga akhirnya datang di menit ke-76, ketika umpan lob cantik Louchet dituntaskan Moffi dengan sundulan.

Hingga akhir laga, Nice mampu menjaga keunggulan tanpa banyak tekanan berarti. Kemenangan ini menjadi tiga poin perdana Les Aiglons musim ini, sekaligus modal berharga untuk melanjutkan persaingan di papan atas. (Nice/Z-2)



