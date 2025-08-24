Lyon vs Metz: Lyon Hantam Metz 3-0, Puncaki Klasemen Ligue 1 Bersama PSG

Olympique Lyonnais melanjutkan tren positif di Ligue 1 2025/26 dengan kemenangan 3-0 atas tim promosi Metz. (Lyon)

OLYMPIQUE Lyonnais melanjutkan start positif mereka di Ligue 1 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas tim promosi Metz pada laga pekan kedua di Groupama Stadium. Hasil ini membawa Lyon untuk sementara memuncaki klasemen bersama Paris Saint-Germain (PSG) dengan poin sama.

Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Lyon jelang duel penting melawan Marseille pada 31 Agustus mendatang. Laga itu akan menjadi ujian pertama ambisi mereka bersaing di zona Eropa musim ini.

Jalannya Pertandingan

Lyon membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat Malick Fofana setelah menerima umpan dari Pavel Sulc, rekrutan anyar asal Ceko. Fofana sebelumnya juga berperan penting dalam kemenangan di laga pembuka melawan Lens dengan sebuah assist.

Baca juga : Lyon Datangkan Tyler Morton dari Liverpool

Tak butuh waktu lama, lima menit kemudian Corentin Tolisso menggandakan keunggulan tuan rumah. Gol itu lahir dari kerja sama apik antara Tyler Morton dan Ainsley Maitland-Niles, sebelum Tolisso menyelesaikan peluang dengan tembakan jarak dekat.

Dominasi Lyon semakin nyata di menit ke-83. Adam Karabec, pemain anyar lainnya, mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan bola muntah dari tandukan Tanner Tessmann yang mengenai mistar.

Adaptasi Cepat Para Rekrutan Baru

Para pemain baru Lyon tampil menonjol dalam pertandingan ini. Sulc, Morton, Maitland-Niles, hingga Karabec terlihat cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim. Serangan kolektif yang rapi menjadi kunci dominasi Les Gones, meski Metz sempat memberikan perlawanan di awal babak kedua.

Sementara itu, Metz yang menelan kekalahan kedua beruntun (sebelumnya kalah 0-1 dari Strasbourg), kini terpuruk di dasar klasemen. Beberapa upaya serangan mereka tidak mampu menembus pertahanan Lyon yang tampil solid.

Dengan kemenangan ini, Lyon semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya, sementara Metz harus segera berbenah jika ingin bertahan di Ligue 1 musim ini. (AFP/Z-2)