Luis Enrique Dukung Ousmane Dembele Tampil Lebih Baik Ketimbang Musim Lalu

PELATIH Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique optimistis penyerang andalannya, Ousmane Dembele, akan mampu melampaui performa
luar biasa yang ditunjukkannya pada musim 2024/25.
Pernyataan ini disampaikan menjelang pertandingan Ligue 1 melawan Angers, Sabtu (23/8).
"Dia (Dembele) menjalani musim yang luar biasa tahun lalu, tetapi saya yakin dia bisa meningkatkan performanya lebih jauh," ujar Enrique dalam konferensi pers, yang dikutip dari laman resmi PSG, Kamis (21/8).
"Musim ini adalah tantangan besar baginya. Saya melihat potensi besar dalam dirinya untuk terus berkembang," lanjutnya.
Musim lalu, Dembele menjadi pilar utama PSG dalam meraih treble (Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions).
Pemain berusia 28 tahun ini mencatatkan 35 gol dan 16 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya top skorer Ligue 1 dan meraih gelar Pemain Terbaik liga serta Pemain Terbaik Liga Champions 2024/25.
Kontribusinya yang signifikan termasuk gol krusial melawan Manchester City, hattrick melawan VfB Stuttgart, serta gol kemenangan melawan Liverpool dan Arsenal di fase gugur Liga Champions.
Dembele, yang kini menjadi salah satu kandidat terdepan Ballon d'Or 2025, juga berperan penting dalam kemenangan PSG di Piala Super UEFA melawan Tottenham Hotspur, pekan lalu.
Dia memberikan assist pada menit ke-94 untuk gol penyama kedudukan Goncalo Ramos, sebelum PSG memenangkan adu penalti berkat penampilan gemilang kiper baru Lucas Chevalier.
Meski sempat absen di laga pembuka Piala Dunia Antarklub akibat cedera paha yang diderita saat membela timnas Prancis di semifinal Liga Negara UEFA melawan timnas Spanyol, Dembele kini telah pulih dan siap kembali memperkuat PSG.
Luis Enrique menegaskan bahwa kehadiran Dembele sangat vital untuk ambisi tim mempertahankan gelar dan meraih kesuksesan di kompetisi internasional.
"Dembele adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kecepatan, teknik, dan insting golnya membuatnya istimewa," ungkap Enrique.
Dengan kontrak hingga 2028 dan dukungan penuh dari pelatihnya, Dembele diharapkan terus menjadi motor serangan PSG di musim 2025/26. (Ant/Z-1)
