Marseille Masukkan Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe ke Daftar Jual karena Berkelahi

KLUB Ligue 1 Marseille telah memasukkan Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe ke dalam daftar transfer karena "perilaku yang tidak dapat diterima" menyusul kekalahan dari Rennes, pekan lalu.
Gelandang Prancis Rabiot dan mantan pemain sayap Norwich Rowe dilaporkan terlibat perkelahian setelah pertandingan Ligue 1.
Marseille menderita kekalahan 1-0 di Roazhon Park meskipun Rennes bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-26.
Rowe, 22, digantikan pada menit ke-63, sementara Rabiot, yang berusia 30 tahun, bermain penuh selama 90 menit. RMC Sport melaporkan keduanya terlibat dalam pertengkaran pascapertandingan.
Marseille mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan untuk menjual keduanya "diambil karena perilaku yang tidak dapat diterima di ruang ganti" setelah pertandingan.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa hal itu telah dilakukan berdasarkan "kesepakatan dengan staf teknis dan sesuai dengan kode etik internal klub" dan "dikomunikasikan kepada kedua pemain oleh klub pada hari Senin".
Pemain internasional Inggris U-21, Rowe, bergabung dengan Marseille dari Norwich dengan harga 17 juta pound sterling pada Agustus 2024 dan telah tampil 31 kali untuk klub tersebut, mencetak tiga gol.
Mantan pemain Paris Saint-Germain, Rabiot, bergabung dengan Marseille September lalu dengan status bebas transfer setelah lima tahun di Juventus.
Rabiot, yang telah bermain 53 kali untuk timnas Prancis, telah mencetak 10 gol dalam 32 penampilan untuk Marseille. (bbc/Z-1)
