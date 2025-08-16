Rennes vs Marseille: Marseille Dipermalukan Rennes 10 Pemain di Laga Pembuka Ligue 1

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Olympique Marseille harus menelan kekalahan mengejutkan 0-1 dari Rennes pada laga pembuka Ligue 1 musim 2025/26, Jumat (15/8) malam.
Pertandingan di Stadion Roazhon Park itu awalnya berjalan ketat dan tampak akan berakhir imbang tanpa gol. Namun, Ludovic Blas yang baru masuk sebagai pemain pengganti menjadi penentu kemenangan tuan rumah lewat gol di masa tambahan waktu, hanya enam menit setelah masuk lapangan.
Rennes bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-31 setelah remaja asal Maroko, Abdelhamid Ait Boudlal, dikartu merah akibat pelanggaran terhadap Michael Murillo. Meski unggul jumlah pemain, Marseille gagal memanfaatkannya. Dua peluang emas dari Adrien Rabiot dan Murillo hanya membentur tiang gawang.
Sementara itu, juara bertahan Paris Saint-Germain yang baru saja meraih Piala Super Eropa usai mengalahkan Tottenham, akan memulai langkah mempertahankan gelar pada Minggu (17/8) melawan Nantes. (AFP/Z-2)
Genoa meminjam Leo Ostigard dengan durasi satu tahun dan ditambah dengan kewajiban pembelian ketika masa peminjamannya berakhir di akhir musim nanti, jika beberapa kondisi tercapai.
Adrien Truffert didatangkan Bournemouth untuk menggantikan Milos Kerkez, yang tengah dalam perundingan untuk bergabung dengan Liverpool.
Adrien Truffert dilaporkan setuju bergabung dengan Bournemouth setelah ditebus dari Rennes dengan biaya 13,5 juta Euro (Rp253 miliar) dengan biaya tambahan 3,5 juta Euro (Rp66 miliar).
Berkat kemenangan atas Rennes, Lyon menduduki peringkat empat klasemen Ligue 1, dengan raihan raihan 54 poin, hanya terpaut satu poin dari peringkat kedua Monaco.
Reims harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Rennes dalam laga Ligue 1 setelah bermain dengan 9 pemain.
Timothy Weah dipinjamkan AC Milan ke Marseille dengan biaya sebesar 1 juta euro (Rp19 miliar), dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro.
Pierre-Emerick Aubameyang memutus kontraknya dengan klub Liga Arab Saudi, Al Qadsiah, awal Juli lalu, sehingga ia bisa bergabung dengan klub lain secara bebas transfer.
Marseille juga memiliki daya tarik kuat dengan kembalinya mereka ke Liga Champions, yang menjadi faktor penting bagi Pierre-Emerick Aubameyang untuk memilih kembali ke Velodrome.
Sejak bergabung dengan Lille dari Manchester United pada 2020, Angel Gomes telah mencetak 19 gol dan 19 assist dalam 134 penampilan.
Luis Henrique akan mengawali petualangannya bersama Inter Milan di ajang Piala Dunia Antarklub 2025, Juni hingga Juli mendatang.
