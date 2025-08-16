Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Rennes vs Marseille: Marseille Dipermalukan Rennes 10 Pemain di Laga Pembuka Ligue 1

Thalatie K Yani
16/8/2025 04:40
Rennes vs Marseille: Marseille Dipermalukan Rennes 10 Pemain di Laga Pembuka Ligue 1
Marseille menelan kekalahan 0-1 atas Rennes dalam laga pembuka Ligue 1, meski unggul jumlah pemain. (Media Sosial X)

Olympique Marseille harus menelan kekalahan mengejutkan 0-1 dari Rennes pada laga pembuka Ligue 1 musim 2025/26, Jumat (15/8) malam.

Pertandingan di Stadion Roazhon Park itu awalnya berjalan ketat dan tampak akan berakhir imbang tanpa gol. Namun, Ludovic Blas yang baru masuk sebagai pemain pengganti menjadi penentu kemenangan tuan rumah lewat gol di masa tambahan waktu, hanya enam menit setelah masuk lapangan.

Rennes bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-31 setelah remaja asal Maroko, Abdelhamid Ait Boudlal, dikartu merah akibat pelanggaran terhadap Michael Murillo. Meski unggul jumlah pemain, Marseille gagal memanfaatkannya. Dua peluang emas dari Adrien Rabiot dan Murillo hanya membentur tiang gawang.

Sementara itu, juara bertahan Paris Saint-Germain yang baru saja meraih Piala Super Eropa usai mengalahkan Tottenham, akan memulai langkah mempertahankan gelar pada Minggu (17/8) melawan Nantes. (AFP/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved