Rennes vs Marseille: Marseille Dipermalukan Rennes 10 Pemain di Laga Pembuka Ligue 1

Marseille menelan kekalahan 0-1 atas Rennes dalam laga pembuka Ligue 1, meski unggul jumlah pemain. (Media Sosial X)

Olympique Marseille harus menelan kekalahan mengejutkan 0-1 dari Rennes pada laga pembuka Ligue 1 musim 2025/26, Jumat (15/8) malam.

Pertandingan di Stadion Roazhon Park itu awalnya berjalan ketat dan tampak akan berakhir imbang tanpa gol. Namun, Ludovic Blas yang baru masuk sebagai pemain pengganti menjadi penentu kemenangan tuan rumah lewat gol di masa tambahan waktu, hanya enam menit setelah masuk lapangan.

Rennes bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-31 setelah remaja asal Maroko, Abdelhamid Ait Boudlal, dikartu merah akibat pelanggaran terhadap Michael Murillo. Meski unggul jumlah pemain, Marseille gagal memanfaatkannya. Dua peluang emas dari Adrien Rabiot dan Murillo hanya membentur tiang gawang.

Sementara itu, juara bertahan Paris Saint-Germain yang baru saja meraih Piala Super Eropa usai mengalahkan Tottenham, akan memulai langkah mempertahankan gelar pada Minggu (17/8) melawan Nantes. (AFP/Z-2)