Komentar Enrique Usai PSG Menang Tipis di Laga Perdana Ligue 1

Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique.(X/PSG_Inside )

PARIS Saint-Germain (PSG) membuka perjalanan mereka dalam mempertahankan gelar Ligue 1 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Nantes, Senin (18/8) WIB. Gol tunggal Vitinha yang berbau keberuntungan menjadi penentu kemenangan setelah tendangannya membentur bek Nantes, Chidozie Awaziem, sehingga mengecoh kiper Anthony Lopes.

Meski meraih tiga poin hanya dengan skor tipis, sang pelatih Luis Enrique menilai kemenangan ini punya arti lebih. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan timnya memang pantas menang walau mengakui laga berjalan sulit.

“Saya sangat senang karena tujuan utama di pertandingan seperti ini adalah kemenangan, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya,” kata Enrique.

“Kami mengontrol jalannya laga, apalagi bermain tandang. Di babak pertama memang tidak banyak peluang tercipta, tapi itu wajar karena lawan bertahan sangat dalam," imbuhnya.

PSG tampil dengan tujuh perubahan susunan pemain dibanding laga Piala Super UEFA kontra Tottenham Hotspur di pertengahan pekan lalu. Enrique menyebut kurangnya persiapan pramusim membuat tim masih butuh waktu untuk menemukan ritme terbaik.

“Yang terlihat hari ini adalah para pemain siap menunjukkan kemampuan mereka. Semua butuh waktu, itu normal, tapi kami akan lebih nyaman menguasai bola setelah beberapa laga lagi,” ujarnya.

Debut bek anyar Illia Zabarnyi juga mendapat sorotan. Pemain asal Ukraina itu tampil penuh usai diboyong dari Bournemouth dengan biaya sekitar 66 juta euro. Enrique puas dengan penampilan pemain barunya tersebut.

“Secara fisik dan teknis, Zabarnyi sangat cocok dengan gaya permainan saya. Dia nyaman dengan bola dan saat bertahan hampir selalu memenangi duel. Menurut saya dia bermain sangat baik,” puji Enrique.

Selain itu, Lucas Chevalier langsung dipercaya tampil sebagai kiper utama menggantikan Gianluigi Donnarumma. Sementara nama-nama besar seperti Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, dan Khvicha Kvaratskhelia awalnya duduk di bangku cadangan sebelum turut berkontribusi dalam terciptanya gol. Enrique menekankan pentingnya kedalaman skuad.

“Dengan kondisi fisik tim saat ini, penting punya pemain yang bisa masuk di menit akhir dengan kondisi prima. Itu juga yang terjadi saat melawan Tottenham,” jelasnya. (AFP/I-1)