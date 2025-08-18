Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
NUSANTARA International Convention Exhibition (NICE) dengan bangga mengumumkan keanggotaannya secara resmi di tiga organisasi MICE paling bergengsi di dunia: International Congress and Convention Association (ICCA), Global Association of the Exhibition Industry (UFI), dan Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) untuk tahun 2025.
Dengan bergabungnya NICE di ICCA, UFI, dan AFECA, NICE menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat industri meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE) di Indonesia maupun di kancah internasional. Keanggotaan ini memberikan akses ke jaringan global yang luas, wawasan pasar yang berharga, dan platform kolaborasi yang memungkinkan NICE menjadi tuan rumah acara kelas dunia serta berkontribusi pada inovasi industri.
Selain afiliasi internasional dan regional tersebut, NICE juga menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI). Melalui jaringan nasional ini, NICE semakin memperkuat kemampuannya untuk berkolaborasi dalam komunitas bisnis dan MICE di Indonesia.
“Bergabungnya NICE ke dalam asosiasi global, regional, dan nasional ini merupakan pencapaian penting bagi kami,” ujar Ryan Adrian, Managing Director NICE. “Koneksi ini akan membantu kami menarik lebih banyak acara bergengsi, membangun kemitraan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi MICE yang kompetitif.”
ICCA – Menghubungkan komunitas global yang terlibat dalam kongres, konvensi, dan pertemuan.
UFI – Asosiasi global penyelenggara pameran dagang dan operator pusat pameran di seluruh dunia.
AFECA – Mewakili industri pameran dan konvensi di Asia, mendorong kerja sama dan pengembangan profesional.
KADIN – Menjadi wadah resmi dunia usaha Indonesia di seluruh sektor.
ASPERAPI – Asosiasi terkemuka pelaku industri pameran di Indonesia yang mendorong standar industri dan advokasi.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
Pelaku usaha utamanya industri garmen, tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur diminta menggenjot kapasitas mereka menjelang penerapan tarif resiprokal
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat.
Jika perdagangan dengan Uni Eropa naik dua kali lipat, nilainya akan melebihi perdagangan dengan Amerika Serikat.
Kadin Global Engangement Office atau Kadin GEO akan merespons cepat hasil diplomasi pemerintah dengan negara-negara mitra Indonesia.
