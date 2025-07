Presiden Prabowo Lincah Berdiplomasi, Kadin Luncurkan Global Engangement Office

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menempel pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pada berbagai forum multilateral.(MI/WINDY INDRIANTARI)

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan unit khusus luar negeri, Kadin Global Engangement Office atau Kadin GEO. Unit tersebut untuk merespons cepat hasil diplomasi pemerintah dengan negara-negara mitra Indonesia.

“Kita meluncurkan KadinGEO singkatan dari Global Engangement Office. Mengapa? Karena kita melihat pemerintah di bawah pimpinan Pak Prabowo sangat aktif secara internasional, untuk bisa membuat diplomasi yang baik,” ungkap Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie seusai pertemuan dengan pengusaha dan perwakilan Business Council Prancis, di Paris, Senin (14/7/2025).

Anindya menjelaskan fungsi Kadin GEO berkaitan erat dengan fokus Kadin pada perdagangan dan investasi. Kadin akan menempel pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pada berbagai forum multilateral.

Terlebih, menurut Anindya, semakin banyak forum multilateral yang diikuti Indonesia. Ia mencontohkan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), G-20, BRICS, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Conference of Parties (COP), hingga World Economic Forum (WEF).

“Kita ingin punyai suatu narasi yang konsisten yang ujungnya membawa manfaat untuk tadi, perdagangan dan investasi. Karena perdagangan dan investasi itu ujung-ujungnya membawa lapangan kerja,” tutur Anindya.

Pada kesempatan yang sama, CEO Danone Antoine de Saint-Affrique menyatakan siap mendukung perdagangan dan investasi dengan dengan dunia usaha Indonesia.

“Keberadaan grup Danone di Indonesia sudah kuat dan kami terbuka untuk terus meningkatkan kerja sama dan investasi,” ujar Antoine. (Ndy)