Lille vs Monaco: Gol Injury Time Olivier Giroud Bawa Lille Kalahkan Monaco 1-0 di Ligue 1

Olivier Giroud kembali jadi pahlawan Lille lewat gol penentu di masa injury time saat menaklukkan Monaco 1-0 di Ligue 1 2025/26. (AFP)

OLIVIER Giroud kembali jadi pahlawan Lille setelah mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Monaco pada lanjutan Ligue 1, Minggu (24/8).

Pertandingan berlangsung sengit sejak babak pertama. Monaco tampil lebih dominan di awal, sementara Lille mulai menekan selepas jeda. Beberapa peluang tercipta, termasuk tembakan first time Giroud yang hanya melenceng tipis dari gawang.

Gol yang ditunggu akhirnya datang di masa injury time. Giroud menerima umpan di kotak penalti, mengontrol bola dengan tenang, lalu berputar sebelum melepaskan sepakan kaki kanan yang tak mampu dihentikan kiper lawan (90’+1).

Itu menjadi gol kedua Giroud dalam dua laga awal musim ini. Penyerang veteran berusia hampir 39 tahun tersebut baru saja kembali ke Ligue 1 setelah lebih dari satu dekade berkarier di Inggris, Italia, dan Amerika Serikat.

Giroud sejatinya punya kesempatan menggandakan golnya lewat titik putih di penghujung laga. Namun gagal mengeksekusi penalti.

Dengan kemenangan ini, Lille mengoleksi empat poin dari dua pertandingan, naik ke peringkat lima klasemen sementara. Mereka berada tepat di bawah Lyon, Paris Saint-Germain, Toulouse, dan Strasbourg, yang sama-sama meraih dua kemenangan beruntun.

Di laga Ligue 1 lainnya pada hari yang sama, Lyon menaklukkan Brest 2-0, Strasbourg menang 1-0 atas Nantes, sementara Lorient tampil mengejutkan dengan melibas Rennes 4-0. (AFP/Z-2)